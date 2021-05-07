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воскресенье, 09 мая 2021 04:25

SpaceX Dragon отправит на орбиту первого частного астронавта

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SpaceX Dragon отправит на орбиту первого частного астронавта
На орбиту отправят первого частного астронавта фото: NASA

Космический корабль SpaceX Dragon Resilience, который недавно вернулся на Землю, вскоре отправит на орбиту первого частного астронавта SpaceX.

Вместо команды профессионально подготовленных космонавтов, Resilience отправит в космос четырех частных лиц, информирует НВ.

Хейли Арсено, Крис Семброски и Сиан Проктор полетят на орбиту вместе с миллиардером Джаредом Исаакманом, который финансировал миссию Inspiration4. Он пожертвовал $100 млн для детской больницы St. Jude. Джаред Исаакман решил, что с ним полетят два человека, которые также пожертвовали средства для этой больницы.

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В конкурсе победил Крис Семброски, экс-военный ВВС США. После завершения службы он получил степень бакалавра в области профессиональной аэронавтики в Авиационном университете Эмбри Риддла. В ходе миссии Семброски будет выполнять роль бортинженера. На орбиту также отправится Сиан Проктор, геолог по специальности. Она является финалисткой программы астронавтов NASA 2009 года. Ей доверили роль пилота.

Четвертым участником выбрали Хейли Арсено, которая пережила рак, стала помощником врача и теперь работает в больнице St. Jude.

Запуск космического корабля SpaceX запланирован в сентябре 2021 года. Среди космонавтов, вероятно, будет находиться и персонал компании.

28 апреля 2001 года американский предприниматель и мультимиллионер Деннис Тито стал первым в истории космическим туристом. Он заплатил за полет компании Space Adventures $20 млн.

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