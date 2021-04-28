Облетел Землю 128 раз: состоялось путешествие первого космического туриста

28 апреля 2001 года американский предприниматель и мультимиллионер Деннис Тито стал первым в истории космическим туристом. Он заплатил за полет компании Space Adventures $20 млн.

Автор: wikipedia.org Состоялось путешествие первого космического туриста

Деннис Тито отправился в космос в возрасте 60 лет. Подготовка к полету длилась около восьми месяцев. В космосе он провел семь дней, 22 ч и 4 мин. За этот период он облетел Землю 128 раз.

Во время взлета в Казахстане у Тито начались проблемы с сердцем. Кроме этого, на орбите он разбил голову о люк корабля, сильно оттолкнувшись от пола. Несмотря на это он остался доволен полетом.

Автор: legaltechnique.org Состоялось путешествие первого космического туриста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовало строительство космодрома

"Это самое большое приключение в моей жизни. Я побывал на небесах и парил, как ангел, глядя вниз на Землю. Знал, что это будет рискованное приключение и готовился к худшему. Однако все семь дней я чувствовал эйфорию", - рассказал Деннис Тито о свое путешествие.

23 апреля 1907 года американский писатель Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне. Яхта, на которой выплыл писатель, называлась "Снарк". На ней Лондон путешествовал в течение 1907-1909 годов со своей женой Чармиан и небольшим экипажем.