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пятница, 23 апреля 2021 13:30

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

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Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие
Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие фото: londonjack.net

23 апреля 1907 года американский писатель Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне.

Яхта, на которой выплыл писатель, называлась "Снарк". На ней Лондон путешествовал в течение 1907—1909 годов со своей женой Чармиан и небольшим экипажем. "Снарк" создали с учетом пожеланий Джека Лондона, который плохо разбирался в судостроении, тонкостях работы поставщиков материалов и рабочих. Поэтому яхта не отличалась хорошими ходовыми характеристиками.

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Проплыть вокруг света Джеку Лондону не удалось. Дойдя до Гавайев, он перенес операцию, поэтому решил отказаться от затеи.

Он побывал в Сан-Франциско, на Гавайских и Маркизских островах, Бора-Бора, Таити, Фиджи, Австралии и Самоа. На борту "Снарка" Джек Лондон начал работу над романом "Мартин Иден".

21 апреля 1913 года состоялся спуск на воду британского лайнера "Аквитании". Он принимал участие в мировых войнах. Судно спроектировали в декабре 1910 года года на корабельне John Brown&Company в Шотландии.

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Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

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