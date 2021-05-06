Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку

Это пятый прототип звездолета SpaceX, который приземлился таким образом. Фото: spacex.com

6 мая прототип пилотируемого космического корабля Starship американской частной компании Илона Маска SpaceX удачно совершил испытательный полет на суборбитальную высоту.

Starship SN15 запустили с космодрома Boca Chica в штате Техас на 10 км вверх, сообщает CNN. После повторного запуска двигателей аппарат вернулся в вертикальное положение и совершил мягкую посадку на стартовой площадке.

Это пятый прототип звездолета SpaceX, который приземлился таким образом, и первый, что осуществил это успешно. Предыдущие миссии завершались взрывами. SN15 получил обновленное оборудование, улучшение систем связи и навигации, а также программного обеспечения.

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SpaceX совершила 4 марта испытательный запуск на 10 км 10-го прототипа многоразового межпланетного корабля Starship. Это была 2-я попытка в течение дня запустить Starship. Первую SpaceX совершила за несколько часов до этого, однако за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем. В SpaceX заявили, что после удачных испытаний "произошла быстрая незапланированная разборка Starship SN10", и показали его обломки. 30 марта Starship SN11 взорвался после испытательного полета на суборбитальную высоту во время совершения посадки.