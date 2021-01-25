Советско-американский спутник сгорел на шестой год работы

В этот день в 1964 году в США запустили спутник "Эхо-2". Он установил спутниковую связь между США и СССР.
Эхо-2 имел большие размеры, чем Эхо-1: диаметр 41 метр, вес 256 кг.
Его создали специально для совместной программы исследований СССР и США. Этот спутник постоянно изучал эволюцию орбиты - то есть вариации плотности верхней атмосферы Земли.
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Просуществовал Эхо-2 недолго. Уже 7 июня 1969 он вошел в атмосферу Земли и сгорел.
Компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.
На орбиту запустили сразу 143 спутника. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.
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