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понедельник, 25 января 2021 13:45

Советско-американский спутник сгорел на шестой год работы

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Советско-американский спутник сгорел на шестой год работы
Спутник Эхо-2. Фото: Википедия

В этот день в 1964 году в США запустили спутник "Эхо-2". Он установил спутниковую связь между США и СССР.

Эхо-2 имел большие размеры, чем Эхо-1: диаметр 41 метр, вес 256 кг.

Его создали специально для совместной программы исследований СССР и США. Этот спутник постоянно изучал эволюцию орбиты - то есть вариации плотности верхней атмосферы Земли.

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Просуществовал Эхо-2 недолго. Уже 7 июня 1969 он вошел в атмосферу Земли и сгорел.

Компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

На орбиту запустили сразу 143 спутника. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

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Дата
25
января

Советско-американский спутник сгорел на шестой год работы

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