SpaceX осуществила самый масштабный запуск спутников

Компания SpaceX запустила в космос сразу 143 спутника. Фото: fromspace

Компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

На орбиту запустили сразу 143 спутника. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Старт многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит спутники на орбиту, состоялся из комплекса SLC-40 во Флориде (США) в 16:40 по киевскому времени. Это уже пятый полет ракеты. Миссия Transporter-1 доставит на орбиту сразу 143 спутники, общая масса которых составляет 5 тонн.

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Ранее SpaceX одновременно запускала в космос 64 спутников. Предыдущий рекорд принадлежал индийской миссии PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутников.

Маск планирует распродать все свое имущество. На такие шаги он пойдет ради заселения Марса, которое требует огромных финансовых вложений.