SOS - ввели международный сигнал бедствия фото: easy.daily.com

7 февраля 1906 сигнал SOS впервые предложили сделать как международный сигнал бедствия.

В правилах радиосвязи немецкий правительство приняло этот сигнал 1 апреля 1905. В соответствии с постановлением второй Международной радиотелеграфной конвенции, он стал международным.

До того времени использовали несколько различных сигналов. Самый распространенный из которых - CQD. После принятия сигнала SOS существовал некоторое сопротивление среди операторов. Даже в апреле 1912 года, во время катастрофы лайнера "Титаник", корабельные операторы передавали как сигналы CQD, так и SOS.

SOS является отдельным символом азбуки Морзе. Он представлен в виде последовательности букв лишь для удобства запоминания.

Вопреки распространенному убеждению, SOS не является аббревиатурой. Это просто случайно выбранная последовательность, удобная для запоминания и легко распознаваемая на слух. Часто с этим сигналом связывают фразы "Save Our Souls" (спасите наши души), "Save Our Ship" (спасите наш корабль), "Swim Or Sink" (плывите или утонем) или "Stop Other Signals" (прекратите другие сигналы ).

