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воскресенье, 07 февраля 2021 09:00

SOS - ввели международный сигнал бедствия

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SOS - ввели международный сигнал бедствия
SOS - ввели международный сигнал бедствия фото: easy.daily.com

7 февраля 1906 сигнал SOS впервые предложили сделать как международный сигнал бедствия.

В правилах радиосвязи немецкий правительство приняло этот сигнал 1 апреля 1905. В соответствии с постановлением второй Международной радиотелеграфной конвенции, он стал международным.

До того времени использовали несколько различных сигналов. Самый распространенный из которых - CQD. После принятия сигнала SOS существовал некоторое сопротивление среди операторов. Даже в апреле 1912 года, во время катастрофы лайнера "Титаник", корабельные операторы передавали как сигналы CQD, так и SOS.

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SOS является отдельным символом азбуки Морзе. Он представлен в виде последовательности букв лишь для удобства запоминания.

Вопреки распространенному убеждению, SOS не является аббревиатурой. Это просто случайно выбранная последовательность, удобная для запоминания и легко распознаваемая на слух. Часто с этим сигналом связывают фразы "Save Our Souls" (спасите наши души), "Save Our Ship" (спасите наш корабль), "Swim Or Sink" (плывите или утонем) или "Stop Other Signals" (прекратите другие сигналы ).

30 мая 1896 года в Лондоне зарегистрировали 1-ю дорожно-транспортное происшествие. Генри Уэллс ехал за рулем своего электрического автомобиля "Дьюри". Под колеса автомобиля попал велосипедист Эвелин Томас.

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Дата
07
февраля

SOS - ввели международный сигнал бедствия

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