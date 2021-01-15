Samsung представил новый девайс

"Самсунг" удивил новым девайсом. Фото: marieclaire.ru

Вместе со смартфонами линейки Galaxy S, компания Samsung представила новый девайс. Это умный брелок Galaxy Smart Tag.

Это крошечное устройство, размером 2х2 см. Он синхронизируется со смартфоном с помощью SmartThings Find и позволяет быстро и легко найти совместимые устройства Galaxy.

Galaxy Smart Tag - помощник в поиске вещей. Достаточно его прикрепить на ключи или сумку - и тогда найти их будет не проблема. Устройство покажет, где находится вещь, к которой он прикреплен: например, в другой комнате, под сиденьем автомобиля или в соседнем городе. SmartThings Find запилингуе сигнал потерянного устройства и укажет его на карте.

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Кроме этого, устройство целесообразно использовать, прикрепив на ошейник животных. Тогда точно ни собака, ни кот не потеряются - найти их будет очень легко.

14 января "Самсунг" провел презентацию линейки новых флагманских смартфонов: Galaxy S21 с дисплеем 6.2 ", Galaxy S21 + с диагональю 6.7" и Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8 ".

Главной особенностью линейки стали камеры смартфонов.