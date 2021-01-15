Эффектные фото и видео, высокая технологичность - чем еще удивят флагманы от "Самсунга"

"Самсунг" показал новые флагманы. Фото: ixbt.com

14 января "Самсунг" провел презентацию линейки новых флагманских смартфонов: Galaxy S21 с дисплеем 6.2 ", Galaxy S21 + с диагональю 6.7" и Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8 ".

Главной особенностью линейки стали камеры смартфонов.



Камеры Galaxy S21 и S21 + и S21 Ultra

Как заявляет южнокорейский техногигант "Самсунг", Galaxy S21 и S21 + созданы для революционных видео и фото. С их разрешением 8K, что превышает кинематографическую, новые смартфоны линейки Galaxy S позволяют делать фото и видео высокого качества. Эти флагманы отличаются размерами, но Galaxy S21 и S21 + имеют камеру 64 МП, быстрый процессор и вместительную батарею, которой хватает на весь день. S21 Ultra получил лучшую камеру - целых 108,0 Мп, и может уже в 2021 году стать одним из топовых камерофонов.

"Новый флагманский" Самсунг " будет на уровень выше предыдущего. Схема работы камер остается прежней: одна широкоугольная камера имеет 12 мегапикселей, вторая 12-пиксельная - ультраширокоугольный и основная на 64 мегапикселей, - говорит Gazeta.ua специалист по мобильной электроники Константин Гришин, продает ее неподалеку ул. Космической в ​​Киеве - Видео можно будет снимать в формате 8К. Причем, без каких-либо программных редакторов, есть возможность делать скрины высокого качества и сохранять их как фото. Есть 30-кратный цифровой зум и функция фиксации зума. Это позволяет избежать случайного приближения и эффекта дрожания рук при съемке. Относительно расположения камер на выпуклой платформе, то мне это не нравится. Теперь камеры будут царапаться первыми при горизонтальном падении или при содержании телефона в кармане джинсов с ключами. Необходимыми теперь становятся защитные пленки на блок камер ".



В отличие от Galaxy S21 и S21, S21 Ultra получил 100-кратный зум.



Экран, батарея и память Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra

Все три модели получили технологичные экраны с частотой обновления 120 Гц на базе матрицы Dynamic AMOLED. Этот дисплей гарантирует безупречную цветопередачу и бесконечную контрастность благодаря независимым пикселям. Также получили емкие батареи. Лучшая - в модели S21 Ultra, на 5000 миллиампер.



"Экран теперь ярче с лучшей детализацией. Но не думаю, что это заметят те, кто пользовались предыдущим флагманом этого бренда, - говорит эксперт. - Что касается аккумуляторов, то, конечно, лучшим вариантом будет версия с" батарейкой "на 5000 миллиампер. Новые процессоры меньше нуждаются в энергии, экран - такой. Эту версию смартфона при интенсивном использовании можно будет не заряжать 3-4 дня ", - рассказал Константин Гришин.

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Смартфоны линейки Galaxy S21 получат собственные чипсеты от Samsung - Exynos 2100. Чипсет имеет встроенный 5G-модем, однако оценить его в Украину пока нельзя. Этот чипсет - аналог Qualcomm Snapdragon 888, но он имеет отличия в алгоритмах обработки изображений.

Кроме этого, смартфоны линейки получили большой объем оперативной памяти - от 8 ГБ, и от 128 ГБ встроенной. Больше всего запасов памяти имеет Galaxy S21 Ultra - минимум 12 ГБ оперативной. Встроенную можно расширять microSD, однако придется жертвовать второй симкартой.



В качестве бонуса, Galaxy S21 Ultra поддерживает перо S Pen. Ранее S Pen был доступен только в линейке Galaxy Note. Альтернатив перо не имеет.

Samsung откажется от зарядных устройств в комплекте со смартфонами вслед за Apple. Некоторые модели могут потерять комплектные зарядки уже в 2021 году.