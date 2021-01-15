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пятница, 15 января 2021 19:15

Эффектные фото и видео - чем удивят новые флагманы от Samsung

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Эффектные фото и видео - чем удивят новые флагманы от Samsung
"Самсунг" показал новые флагманы. Фото: ixbt.com

14 января Samsung провел презентацию линейки новых флагманских смартфонов: Galaxy S21 с дисплеем 6.2 дюйма, Galaxy S21 + с диагональю 6.7 дюйма и Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8 дюйма.
Версии смартфона отличаются размерами. Кроме этого, Galaxy S21 и S21 + имеют камеру на 64 МП, более быстрый процессор и вместительную батарею. S21 Ultra получил лучшую камеру - 108,0 Мп.

"Новый флагманский Samsung будет на уровень выше предыдущего. Схема работы камер остается прежней: одна широкоугольная камера имеет 12 мегапикселей, вторая 12-пиксельная - ультраширокоугольный и основная на 64 мегапикселей, - говорит Gazeta.ua специалист по мобильной электроники Константин Гришин, продает ее неподалеку ул. Космической в ​​Киеве. - Видео можно будет снимать в формате 8К. Причем, без каких-либо программных редакторов, есть возможность делать скрины высокого качества и сохранять их как фото. Есть 30-кратный цифровой зум и функция фиксации зума. Это позволяет избежать случайного приближения и эффекта дрожания рук при съемке. Относительно расположения камер на выпуклой платформе, то мне это не нравится. Теперь камеры будут царапаться первыми при горизонтальном падении или при содержании телефона в кармане джинсов с ключами. Необходимыми теперь становятся защитные пленки на блок камер".

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В отличие от Galaxy S21 и S21, S21 Ultra получил 100-кратный зум. Все три модели имеют технологичные экраны с частотой обновления 120 Гц на базе матрицы Dynamic AMOLED. Этот дисплей четко передает цвета и дает больший контраст благодаря независимым пикселям.

"Экран теперь ярче, с лучшей детализацией. Но не думаю, что это заметят те, кто пользовались предыдущим флагманом этого бренда, - говорит эксперт. - Что касается аккумуляторов, то, конечно, лучшим вариантом будет версия с" батарейкой "на 5000 миллиампер. Новые процессоры меньше нуждаются в энергии, экран - тоже. Эту версию смартфона при интенсивном использовании можно будет не заряжать 3-4 дня", - рассказал Константин Гришин.

Смартфоны линейки Galaxy S21 получат собственные чипсеты от Samsung - Exynos 2100. Он имеет встроенный 5G-модем, однако оценить его в Украину пока нельзя. Кроме этого, смартфоны линейки получили большой объем оперативной памяти - от 8 ГБ, и от 128 ГБ встроенной. Больше всего запасов памяти имеет Galaxy S21 Ultra - минимум 12 ГБ оперативной. Встроенную можно расширять с помощью microSD, однако придется жертвовать второй сим-картой.

В качестве бонуса, Galaxy S21 Ultra поддерживает перо S Pen. Ранее S Pen был доступен только в линейке Galaxy Note.

Samsung откажется от зарядных устройств в комплекте со смартфонами вслед за Apple. Некоторые модели могут потерять комплектные зарядки уже в 2021 году.



Автор: Ярослава ФОНИНА
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