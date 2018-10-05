С искусственными мышцами - создали "умные" брюки

Ученые создали "умные" брюки, которые помогают ходить инвалидам. Фото: РБК-Украина

Ученые создали "умные" брюки, которые помогают ходить инвалидам.

Британские ученые из Бристолького университета создали брюки для пожилых людей и тем, кто имеет проблемы с моторикой, передает ВBС.

На доработку искусственных мышц выделили грант в $ 2,56 млн.

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Брюки удобны в носке, так как отличаются от твердых бионических скелетов своей мягкостью. Позволяют не падать и долгое время передвигаться самостоятельно.

"Штаны" имеют искусственные мышцы вокруг талии и штанин, которыми можно управлять с помощью кнопки. Снимаются с помощью встроенных приводов. При нажатии на кнопку, брюки меняют свою форму и размер, становятся большими.

Академики Imperial Tech Foresight создали таблицу технологий. За основу взяли периодическую таблицу химических элементов. Имеет 100 инноваций. Там есть как повседневные, так и потенциально угрожающие.