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четверг, 29 апреля 2021 11:09

ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов

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Первый Украинский Международный Банк начинает учебный проект Академия Аналитики ПУМБ. В июне стартует первый курс "Аналитика данных от ПУМБ" для студентов старших курсов технических вузов. Учебная программа курса разработана в партнерстве с Киевской школой экономики (KSE). За один месяц студенты получат практические навыки работы с базами данных на основе реальных кейсов.

Автор: ПУМБ
  Открывают Академию Аналитики для украинских студентов
Открывают Академию Аналитики для украинских студентов

ПУМБ объявляет набор студентов на бесплатный онлайновый учебный курс "Аналитика данных от ПУМБ". Курс будет полезным для студентов старших курсов технических и экономических вузов со всей Украины, которые хотят получить опыт в направлениях Data Analyst, Data Scientist, Business Analyst. Студенты научатся применять инструменты для работы с данными на практических банковских кейсах с деперсонифицированными данными. В частности, SSRS&Power BI для визуализации данных, SQL & Python для анализа данных, RPA для автоматизации процессов. Также слушатели курса научатся создавать Data Science модели.

"Академия Аналитики ПУМБ призвана дать толчок карьере молодых аналитиков. Этот проект имеет для нас, прежде всего, социальное значение: мы хотим дать студентам востребованные работодателями практические знания и первый опыт. Мы верим, что полученные навыки помогут найти первую работу в нашем банке или в других организациях. Для ПУМБ, как работодателя, главное то, что студенты Академии Аналитики познакомятся с нашим банком и начнут профессиональный путь с качественной экспертной поддержкой", - отметила заместитель председателя Правления по работе с персоналом Татьяна Костюченко.

В конкурсном отборе могут принять участие студенты, выпускники технических и экономических вузов, специальностей экономическая кибернетика, прикладной системный анализ, математический анализ и других специальностей, предусматривающих знания аналитики баз данных. Учебная программа состоит из двух модулей, каждый в среднем продолжительностью две недели. Лекции-практикумы будут проводить ведущие эксперты ПУМБ по различным направлениям аналитики.

Автор: ПУМБ
  Открывают Академию Аналитики для украинских студентов
Открывают Академию Аналитики для украинских студентов

Стратегическим партнером Академии аналитики ПУМБ стала Киевская школа экономики (КSE), профессора которой были вовлечены в разработку учебной программы и будут преподавать для студентов в рамках курса "Аналитика данных от ПУМБ".

"Чтобы быть максимально полезными, образовательные продукты должны сочетать в себе качественный новейший контент и эффективные методики обучения. В современных динамических реалиях именно работодатели являются лучшими экспертами в определении умений и навыков успешного карьерного старта для молодых специалистов, особенно в таких новых направлениях, как аналитика данных. Удел образовательных учреждений - это технологии обучения. Наше сотрудничество направлено на создание продукта с наибольшей добавленной стоимостью для слушателей программы, ее основателей и для развития сферы Data Analysis в Украине в целом", - отметила вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олеся Верченко.

Подать заявку на курс могут студенты III или выше курса обучения (18-25 лет), поскольку цель проекта - дать практические навыки именно студентам или выпускникам. Основное требование к аппликантам - умение работать с базами данных и быть готовым посвятить около 4 ч. ежедневно для практического и самостоятельного обучения в течение месяца. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте проекта и пройти собеседование.

Автор: ПУМБ
  Открывают Академию Аналитики для украинских студентов
Открывают Академию Аналитики для украинских студентов

"Мы верим в украинскую молодежь. Мы верим, что их идеи можно реализовать и получить ценность для бизнеса. ПУМБ имеет большую экспертизу в разных направлениях аналитики и, через Академию Аналитики, мы хотим дать молодым специалистам востребованные на рынке практические навыки, реальный опыт работы на настоящих (деперсонифицированных) данных", - сказал директор Департамента данных и аналитики ПУМБ Дмитрий Бровчук.

После завершения обучения и прохождения тестирования, участники получат сертификат об окончании курса. Лучших студентов пригласят на работу в ПУМБ. Обучение стартует с начала июня 2021 года. Заявки будут принимать с 1 по 22 мая 2021 года.

Академия Аналитики ПУМБ - это учебный проект для студентов и выпускников технических вузов, которые умеют работать с базами данных и хотят получить прицельную специализацию, как Data analyst, Data scientist, Business analyst. "Аналитика данных от ПУМБ" - первый курс, который стартует в пределах Академии аналитики.

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