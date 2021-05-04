Продемонстрировали новый прибор для записи звука

4 мая 1878 года в здании оперного театра американский ученый Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал фонограф. Это первый известный прибор для записи и воспроизведения звука.

Устройство записывало звук на барабан, покрытый фольгой, используя глубинное движение иглы. Ранние патенты показывают, что ученый предполагал возможность записи звука в виде спиральной дорожки на диске, но Эдисон сосредоточился на записи на барабане.

Автор: artefact.org.ua 4 мая: Томас Алва Эдисон продемонстрировал фонограф

Одним из первых звукозаписей был куплет детской песни "Mary had a little lamb". Публичная демонстрация фонографа сразу сделала Эдисона знаменитым. Слушатели были в восторге от механического звука.

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"Никогда я не был так потрясен в жизни. Я всегда боялся вещей, которые начинают работать с первой попытки", — написал ученый о своем изобретении.

До 1887 года Эдисон занимался фонографом эпизодически из-за работы над другими проектами, в частности лампой накаливания. Продолжая совершенствование, он попытался использовать восковой диск вместо фольги.

Изобретение получило большой успех, поэтому ученый основал Национальную фонографическую компанию. Она осуществила ряд музыкальных и театральных записей, которые представили публике в 1906 году.

В 1908 году при содействии украинской писательницы Леси Украинки организовали уникальную этнографическую экспедицию в Полтавскую область для записи народных дум и песен. Она также осуществила запись харьковского кобзаря Гната Гочаренка. Ее знакомый Филарет Колесса глубоко исследовал и описал мелодии украинских народных дум благодаря фонографу.