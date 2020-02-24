Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре

Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало снимки озера Мега Чад в Сахаре.

Водоем простирался на 388,5 тыс. кв. км через Сахару и был бы крупнейшим на Земле сегодня, сообщает Daily Mail.

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Современное озеро Чад сжалось до нынешних размеров за 200 лет. Сейчас оно находится внутри древнего водоема, которое находилось в пустыне семь тыс. лет назад.

Ныне площадь Чада составляет около 354,8 кв.км. Это связано с тем, что люди постоянно откачивают из него пресную воду.

NASA показало снимок самых высоких облаков на Земле.