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понедельник, 24 февраля 2020 19:32

Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре
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Озеро Мега Чад в Сахаре, которое находилось в пустыне 7 тыс. лет назад
Фото: NASA
Озеро Мега Чад в Сахаре, которое находилось в пустыне 7 тыс. лет назад
Озеро Мега Чад в Сахаре, которое находилось в пустыне 7 тыс. лет назад

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало снимки озера Мега Чад в Сахаре.

Водоем простирался на 388,5 тыс. кв. км через Сахару и был бы крупнейшим на Земле сегодня, сообщает Daily Mail.

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Современное озеро Чад сжалось до нынешних размеров за 200 лет. Сейчас оно находится внутри древнего водоема, которое находилось в пустыне семь тыс. лет назад.

Ныне площадь Чада составляет около 354,8 кв.км. Это связано с тем, что люди постоянно откачивают из него пресную воду.

NASA показало снимок самых высоких облаков на Земле.

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