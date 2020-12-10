Показали астронавтов NASA, которые полетят на Луну

Директор Управления Джеймс Брайденстайн заявил, что в группу будут постепенно добавлять участников из других стран. Фото: pixabay.com

В NASA назвали 18 астронавтов, претендующих на место в космическом корабле Orion по новой программе Artemis. В 2024 году он должен совершить посадку на поверхность Луны. Первая в истории женщина, что ступит на спутник Земли, будет именно из этой группы.

В Космическом центре им. Кеннеди штата Флорида потенциальных членов экипажа, половина из которых уже летали в космос, представил вице-президент и куратор из космоса в США Майкл Пенс.

Самому старшему претенденту 55 лет, а самому младшему – 32. Их выбирали из 47 активных астронавтов NASA. По клику на имени откроется краткая видео-презентация астронавта: Энн Макклейн, Скотт Тингл, Стефани Уилсон, Джозеф Акаба, Кайла Бэррон, Раджа Чаре, Джессика Уоткинс, Мэттью Доминик, Кристина Кох, Виктор Гловер, Николь Манн, Уоррен Хобург, Жасмин Могбели, Джонни Ким, Джессика Меир, Кьелл Линдгрен, Кейт Рубинс, Фрэнк Рубио.

Директор Управления Джеймс Брайденстайн заявил, что в группу будут постепенно добавлять участников из других стран.

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С поверхности спутника Земли взлетел китайский космический аппарат Chang'e 5 с первыми в истории Китая образцами лунного грунта на борту. Китайские инженеры утверждают, что зонд выдержал температуру в более +100°С на поверхности Луны.