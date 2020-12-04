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пятница, 04 декабря 2020 10:30

Китайский зонд Chang'e 5 возвращается с Луны

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Китайский зонд Chang&#039;e 5 возвращается с Луны
Chang'e 5 стал первым в истории Китая космическим аппаратом, который успешно взлетел с поверхности внеземного объекта. Фото: pixabay

С поверхности спутника Земли взлетел китайский космический аппарат Chang'e 5 с первыми в истории Китая образцами лунного грунта на борту.

Китайские инженеры утверждают, что зонд выдержал температуру в более 100 градусов Цельсия выше нуля на поверхности Луны, пишет "Новое время".

Chang'e 5 стал первым в истории Китая космическим аппаратом, который успешно взлетел с поверхности внеземного объекта. Китай запустил зонд 24 ноября. Он включает орбитальный, посадочный, взлетний и моул возвращения. 1 декабря Chang'e 5 совершил посадку севернее пика Рюмкер, расположенного в Океане Бурь на видимой стороне Луны для выполнения задания по сбору первых для Китая образцов из недр и поверхности внеземного тела. После того, как космический аппарат проработал на Луне около 19 часов, процесс сбора образцов реголита закончился в 22:00 2 декабря по пекинскому времени и образцы были заключены в контейнер под взлетним модулем.

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"Радиолокатор проникновения месячного реголита и другие полезные нагрузки, установленные на космическом аппарате, провели научное исследование в соответствии с планом и предоставили информационную поддержку для сбора образцов почвы", - отметили ученые.

Месячные образцы были закрыти герметично внутри космического аппарата с тем, чтобы обеспечить их сохранность в вакууме и независимо от влияния внешней среды в ходе возвращения на Землю. После того, как образцы почвы были помещены в специальный контейнер, взлетный модуль Chang'e 5 отделился от поверхности Луны. Ожидается, что он завершит беспилотное сближения и стыковки с орбитальным комплексом на окололунной орбите, станет беспрецедентным по сложности маневром.

"Запуск зонда Chang'e 5 - это одна из самых сложных и тяжелых миссий в истории китайской космонавтики, а также первая за более чем 40 лет миссия по сбору образцов лунного грунта во всем мире", - заявили в Китайском национальном космическом управлении.

Chang'e 5 - это последняя миссия в программе Chang'e по исследованию Луны работами. Орбитальные аппараты Chang'e 1 и Chang'e 2 были запущены в 2007 и 2010 годах соответственно, а Chang'e 3 высадил дуэт посадочных аппаратов на ближнюю сторону Луны в декабре 2013 года. А в января 2019 года дуэт посадочных модулей Chang'e 4 зийснив первую посадку на неизведанном обратной стороне Луны. Оба работы Chang'e 4 продолжают работать и сегодня.

Надежду на то, что Китай поделится образцами породы с Луны, выразило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса. Если это произойдет, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества, сообщает NASA в Twitter.

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Дата
04
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