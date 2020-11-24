NASA надеется, что Китай поделится исследованиям Луны

С запуском Chang'e 5 Китай начал усилия, чтобы присоединиться к США для получения образцов с Луны. Фото: pixabay

Надежду на то, что Китай поделится образцами породы с Луны выразило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Если это произойдет, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества, сообщает NASA в Twitter.

С запуском Chang'e 5 Китай начал усилия, чтобы присоединится к США для получения образцов с Луны.

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"Надеемся, Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это делали наши миссии Аполлон и программа Артемида", - написали в сообщении.

Китай отправил на Луну ракету Long March 5 с миссией Chang'e-5, которая имеет доставить на Землю образцы лунной породы с до сих пор неизученого региона.Стартовала ракета с космического центра Вэньчан на острове Хайнань. Цель программы - сбор зондом образцов в еще неизученном регионе Океан штормов. Планируется, что общий вес образцов будет 2 кг.