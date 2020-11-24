Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов

Китай запустил ракету Long March 5 с миссией Chang'e-5. Фото: скрин с видео CGTN

Китай отправил на Луну ракету Long March 5 с миссией Chang'e-5, которая имеет доставить на Землю образцы лунной породы с до сих пор неизученого региона..

Об этом сообщает китайская правительственная телесеть CGTN.

Стартовала ракета с космического центра Вэньчан на острове Хайнань. Цель программы - сбор зондом образцов в еще неизученном регионе Океан штормов. Планируется, что общий вес образцов будет 2 кг.

"Китай должен стать первым государством в мире, за 40 лет собравшим образцы на Луне", - сообщает правительство Китая.

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Если миссия будет успешной, то Китай станет третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для их дальнейшего исследования на Земле. В 1969-1972 годах породы получила миссия США, а в 1976-м - миссия СССР "Луна-24". С тех пор пробы не отбирали.

Китай успешно запустил новый оптический спутник дистанционного зондирования из центра запуска спутников Сичан (Xichang) на юго-западе страны. Планируется, что спутник будет следить за состоянием земельных участков. Запуск состоялся в понедельник 12 октября в 12:57 по пекинскому времени. Высокоорбитальный оптический спутник дистанционного зондирования "Гаофень-13" (Gaofen-13) выведен на заданную орбиту ракетой-носителем Long March-3B.