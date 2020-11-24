Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 612
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1989
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 657
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1674
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6003
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 387
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
8
6
5
7
5
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
Apple представила IPhone 12
Apple представила IPhone 12
Amazon показала новые электрогрузовики для доставки товаров
Amazon показала новые электрогрузовики для доставки товаров
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Видео
Все видео
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Apple презентовала новую линейку гаджетов на собственном процессоре
Apple презентовала новую линейку гаджетов на собственном процессоре
Турция протестировала беспилотники с украинским двигателем
Турция протестировала беспилотники с украинским двигателем
Свалка самолетов: где доживает свой век украинская авиатехника
Свалка самолетов: где доживает свой век украинская авиатехника
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1566
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 531
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 09:53

Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов

  Комментировать
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил ракету Long March 5 с миссией Chang'e-5. Фото: скрин с видео CGTN

Китай отправил на Луну ракету Long March 5 с миссией Chang'e-5, которая имеет доставить на Землю образцы лунной породы с до сих пор неизученого региона..

Об этом сообщает китайская правительственная телесеть CGTN.

Стартовала ракета с космического центра Вэньчан на острове Хайнань. Цель программы - сбор зондом образцов в еще неизученном регионе Океан штормов. Планируется, что общий вес образцов будет 2 кг.

"Китай должен стать первым государством в мире, за 40 лет собравшим образцы на Луне", - сообщает правительство Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КНР произошло успешное приземление первого "многоразового" космического корабля

Если миссия будет успешной, то Китай станет третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для их дальнейшего исследования на Земле. В 1969-1972 годах породы получила миссия США, а в 1976-м - миссия СССР "Луна-24". С тех пор пробы не отбирали.

Китай успешно запустил новый оптический спутник дистанционного зондирования из центра запуска спутников Сичан (Xichang) на юго-западе страны. Планируется, что спутник будет следить за состоянием земельных участков. Запуск состоялся в понедельник 12 октября в 12:57 по пекинскому времени. Высокоорбитальный оптический спутник дистанционного зондирования "Гаофень-13" (Gaofen-13) выведен на заданную орбиту ракетой-носителем Long March-3B.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 43894
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19260
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12537
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 10683
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 7434
Техника
Как будут наказывать операторов, которые не обеспечат мобильный интернет на всей территории Украины
Как будут наказывать операторов, которые не обеспечат мобильный интернет на всей территории Украины Просмотров: 450
Как не потратить лишнего при покупке телевизора?
Как не потратить лишнего при покупке телевизора? Просмотров: 54
Конкуренты Маска запустили на орбиту фигуру садового гнома из Half-Life
Конкуренты Маска запустили на орбиту фигуру садового гнома из Half-Life Просмотров: 153
Apple выплатит $113 млн компенсации за замедление работы iPhone
Apple выплатит $113 млн компенсации за замедление работы iPhone Просмотров: 189
Российские космонавты не справились с главной задачей выхода в открытый космос
Российские космонавты не справились с главной задачей выхода в открытый космос Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
4
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
4
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
Голосов: 1152
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть