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среда, 07 апреля 2021 17:03

Почему родителям нельзя ссориться при детях - мнение специалиста

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Почему родителям нельзя ссориться при детях - мнение специалиста
Почему родителям нельзя ссориться при детях - мнение специалиста фото: fazarosta.com

В каждой семье бывают ссоры. Именно такие ситуации между родителями заметно влияют на детей. Нередко малыши воспринимают это хуже, чем развод отца и матери, предупреждают специалисты.

"Родители для ребенка - это вселенная. Представьте, что вы живете в мире, который очень удобен. И в какой-то момент он начинает разрушаться. Для ребенка каждая ссора - это разрушение того стабильного мира, который он имеет, - говорит Gazeta.ua кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Сабина Раджабова.

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Именно так появляются тревоги, страхи, поскольку он не знает, что будет дальше. Даже самые маленькие недоразумения ребенок воспринимает очень остро. Ссоры родителей негативно влияют на малыша. Впоследствии это может перерасти в психологическое расстройство.

"Родители для ребенка - люди, которых он очень любит. Когда они ссорятся, то демонстрируют отнюдь не любовь, а злость, ненависть и неприятие. Ребенок начинает предполагать, что скорее всего подобное они чувствуют относительно него", - добавила експерт.

По данным общественной организации "Ла Страда-Украина", с 12 марта по 12 апреля 2020 года на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации поступило 2051 обращения о домашнем насилии. При том, что в феврале эта цифра была почти вдвое меньше - 1273.

Автор: Алёна Лищук
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