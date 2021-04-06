Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей - разговор с экспертом фото: central.ua

Часто родители становятся свидетелями споров детей. Причины конфликтов могут быть разные. Это может касаться разноуровневой подготовки, социального положения или гендерного аспекта. Умение выйти из конфликтной ситуации предполагает также применение соответствующей стратегии.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Сабина Раджабова рассказала Gazeta.ua, когда взрослым стоит вмешиваться в конфликтные ситуации детей.

Стоит ли родителям вмешиваться в конфликты детей?

Вмешиваться однозначно нужно, но стоит знать, как это делать. Во-первых, нельзя затягивать и игнорировать какие-то проблемы в общении своего ребенка. Надо замечать его негативные реакции и реакции его сверстников. Во все периоды его развития стоит с ним говорить. Родители часто думают, если ребенок маленький, то ничего не понимает. На самом деле, это не так. Матери и отцу стоит объяснять все спокойным голосом. Так ребенку будет гораздо легче реагировать в следующих конфликтах, которые могут возникнуть. Он легче будет воспринимать информацию, чем когда родители только кричат, поучают, критикуют, вызывая таким образом сопротивление и желания не слушаться. Конечно, нужно вмешиваться, ведь мозг ребенка еще не созрел до того состояния, чтобы можно было брать ответственность за свои действия, поступки, слова и мысли. Поэтому результат может быть достаточно негативный и родителям надо быть внимательными.

Когда ребенок не принимает помощь от родителей?

Не понимаю родителей, которые считают, что дети должны сами разбираться со своими проблемами. Это отражает их безразличие к состоянию сына или дочери. Конечно, это негативно повлияет на его или ее развитие, если будет понятно, что при любых условиях никто не подскажет и не придет на помощь. Чем старше становится ребенок, тем все чаще стоит предлагать свою помощь. Отец как зрелый и опытный человек должен предлагать помощь. Если отношения сохранены и ребенок не ожидает мгновенного наказания, то он будет принимать эту помощь.

Почему родителям важно научить детей не бояться рассказывать о своих проблемах?

Во-первых, очевидным является тот факт, что если дети рассказывают родителям о своих проблемах - это значит, что они имеют здоровые отношения и эмоциональный контакт. Во-вторых, когда он рассказывает взрослому о своей проблеме, то в это время у него есть возможность рационально все обдумать. То есть он воспроизводит, вспоминает поэтапно события, которые произошли. В-третьих, если ребенок привыкнет, что проблемой стоит делиться с родителями, - это станет положительным решением. Обсуждение проблемы с родителями на будущее будет восприниматься как продуктивный фактор, который поможет решить в дальнейшем все проблемы. То есть контактная эмоциональная связь сохраняется на всю жизнь.

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Почему родителям важно изучать детскую возрастную психологию и применять ее в общении с детьми?

На каждом этапе развития действуют определенные правила. Если родители будут знать о том, что является нормой на конкретном возрастном этапе, им будет гораздо легче взаимодействовать с ребенком. Например, если сначала он был более спокойный и уравновешенный, а в какой-то момент стал более капризный, неуравновешенный, упрямый и начал остро реагировать на все. Если знать, например, о кризисах, которые существуют на каждом возрастном этапе. Тогда можно понять, где стоит переждать и не очень влиять.

Что такое возрастной кризис?

Это, когда потребности у ребенка возникают в контексте ощущение себя, самореализации, продвижение действий. Часто эти цели активно ограничивают взрослые, которые считают, что ребенок еще не дорос, что его надо оберегать. Эти знания помогут гораздо легче относиться или воспринимать эмоциональные состояния. Родители будут знать, что это нормально, что все пройдет. Тогда и ребенок гораздо легче пройдет этот кризисный период.

Как меняется ребенок во время возрастных периодов?

Развиваясь, он сильно меняется от одного возрастного периода к другому. Взрослым часто трудно привыкнуть к этому. То есть они только привыкли к одним проявлениям, а через некоторое время они стали совсем другими. Именно изменение возрастного периода влечет за собой изменение приоритетов, того что является важным и актуальным для ребенка. В его психическом развитии имеют место различные феномены. Например, социальная ситуация развития, меняется от одного периода к другому. В каждом периоде создается что-то новое и ведущая деятельность различна для каждого из них. Для того, чтобы понимать, что сейчас происходит с ребенком, надо разбираться в возрастной психологии и всех аспектах возрастного развития.

Конфликт - столкновение противоположных интересов и взглядов, напряжение и крайнее обострение противоречий, что приводит к активным действиям, осложнениям, борьбе, сопровождающихся сложными коллизиями. В зависимости от сферы жизнедеятельности людей, конфликты делятся на производственные, общественные, политические и бытовые. Конфликтовать могут общественные группы, отдельные личности и технические системы. Конфликтные ситуации изучает конфликтология. Чтобы преодолеть конфликтную ситуацию надо найти корни ее зарождения, проанализировать чувства и эмоции, понять глубинные интересы каждого участника конфликта, предложить идеи по решению конфликта, воплотить решения проблемы в жизни.