Официально подтвержденных фактов буллинга в Украине среди подростков все больше. По данным ЮНИСЕФ, около 40% украинских школьников становились жертвами унижений и издевательств со стороны других подростков.

Автор: latinol.com Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом

Сотрудница Института социальной и политической психологии НАПН Украины Ирина Губеладзе рассказала Gazeta.ua, можно ли предупредить буллинг и как с ним бороться.

Какие признаки и виды буллинга? Как определить - это действительно буллинг или ребенок преувеличивает?

Буллинг - это травля. Здесь не может быть преувеличения. Если ребенка обижают, цепляют - это все проявления буллинга. Просто он может иметь различные формы. Например, непринятие ребенка в коллектив, игнорирование - это все проявления буллинга. Таким образом подчеркивают, что ребенок не такой как другие. Кто-то может его бить, обзывать или забирать вещи.

Какова природа буллинга и откуда он возник? Почему дети к нему склонны?

Оскорбление - это самоутверждение за счет других. Это такаое относительно природное свойство человека. По большому счету травля существовала всегда в любых группах. Просто сейчас об этом больше говорят, потому что работают соцсети, где информация распространяется быстрее. Сейчас больше об этом говорят, есть возможность зафиксировать проявления буллинга, чтобы предоставить потом какие-то доказательства. Раньше, когда не было таких технических возможностей, то чаще ребенку легче было промолчать и сказать, что все нормально, так как он не имел никаких доказательств. Сейчас часто обидчики сами снимают видео или делают фотографии. Теперь дети могут доказать, что это правда.

Почему он возникает?

В любой группе, не только школьной, есть групповая динамика и определенные роли. То есть лидеры, исполнители и изгои. Это нормальная групповая структура. Взрослые люди более самодостаточные и уверенные в себе. Даже если у нас бывают какие-то кризисы, то мы имеем внутреннюю опору для их преодоления. Подростки - это особая категория, когда происходит становление "Я-концепции" или самооценки. Для того, чтобы самооценка сформировалась, у нас есть несколько источников. С одной стороны самооценка формируется за счет собственных достижений. Подростков хвалят и у них появляется внутреннее ощущение, что они действительно молодцы. Когда обижают, травят, то исчезает внутренний ресурс, чтобы быть уверенным в себе. Дети очень сильно подвержены влиянию других.

Как можно сформировать самооценку ребенка?

С одной стороны сформировать самооценку можно за счет собственных достижений, а с другой - за счет унижения других. Если кто-то хуже меня, значит я лучше. Очень часто подростки, у которых не хватает внутренней опоры для самоутверждения за счет своих достижений, начинают самоутверждаться за счет оскорбление других детей. Особенно, если кто-то хорошо учится и этим отличается в классе или имеет какие-то имущественные особенности, дорогие вещи или драгоценности. За счет такого унижения других утверждаются. Буллинг один на один не имел бы такого сильного эффекта. За счет того, что подростки сильно ориентируются на мнение и принятие окружения сверстников, начинают поддерживать так называемого "сильного". Таким образом другие самоутверждаются тоже. Например, ребенок начинает дружить с агрессором. Впоследствии он чувствует, что принадлежит к группе избранных. На самом деле, если эту группу разделить, то эту уверенность быстро теряют. Подростки чувствуют себя уверенно только в группе.

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Можно ли предупредить буллинг в ученической среде? Как именно?

В целом это можно сделать и его можно уменьшать. Во-первых, это коммуникация самих учителей. Часто случается так, что учителя сами побуждают к появлению буллинга. Они могут навешивать ярлыки на определенных учеников из-за неуспеваемости в учебных предметах. Или, например, если родители этого ребенка не сдают вовремя деньги. Если учителя избегают такого дискриминационного отношения к ученикам, а поддерживают каждого за его определенные успехи или способности, тогда удается выровнять эту позицию и показать уникальность каждого ребенка. Таким образом они показывают, что каждый ребенок заслуживает уважения. Да, возможно, он не очень знает математику, но он классный спортсмен. Когда учителя это подчеркивают, дети ориентируются на это. Во-вторых, это просветительские мероприятия, воспитательная работа и формирование толерантного отношения к другим. Все дети разные, у каждого есть свои особенности внешности. На самом деле детей нужно этому учить. Им надо показывать казалось бы очевидные вещи, но надо это делать. Нужно показывать, что все дети разные, что каждый имеет право на такое же уважительное и почтительное отношение.

Что делать, если ребенок стал жертвой буллинга? Как действовать родителям?

Во-первых, нужно связаться с учителем и администрацией школы, чтобы выяснить насколько серьезна ситуация. Безусловно, надо привлекать школьный персонал. Если ситуация уже такова, что привлечение школьного персонала не помогает, то есть даже смысл подумать о переводе в более безопасную среду. На самом деле, если даже не переводить в другую школу, то очень сильно ребенку помогает справиться с этим состоянием его активное привлечение к различным секциям или кружкам, где его примут и оценят по преимуществам. Если он попадает в такой коллектив, у него начинает формироваться самоценность. Ребенок понимает, что он не так плох, каким его считают в школе. Родители должны давать уверенность ребенку, говорить, учить, как нужно действовать в определенных ситуациях. К тому же, должно быть поддерживающая авторитетная среда сверстников. Одни советы родителей не очень действенны. Ребенок должен почувствовать свою уверенность в коллективе сверстников. Возможно также стоит обратиться к психологам, чтобы с ребенком поработали. Психолог научит правильно вести конфликтную коммуникацию так, чтобы уверенно и правильно выходить из конфликтов.

Что делать, если ваш ребенок является агрессором? Как правильно работать с ним, чтобы был результат?

Во-первых, надо понимать, что дети, которые агрессируют и издеваются над другими, воспроизводят определенную модель поведения, которую они видят. Они могут ее наблюдать или в семье, или в ближайшем окружении. Для ребенка это становится нормальной и типичной формой самоутверждения. Если в его семье нет агрессивной коммуникации между родителями и не видит такого поведения, то он в меньшей степени будет подвергаться таким воздействиям, потому что для него это не является нормой. Когда ребенок видит буллинг со стороны других детей, то будет воспринимать это как ненормальное явление. Скорее всего ребенок расскажет об этом родителям или учителю. Его это будет беспокоить. В первую очередь родители детей-агрессоров должны посмотреть на свою семью. На то, как они общаются с самим ребенком и между собой. Конечно, надо вести разговоры, но если вы будете рассказывать ребенку, что так делать нельзя, а при этом вы дома деретесь, то действенности будет мало.

Почему буллинг набирает обороты каждый год?

Существует несколько факторов. Во-первых, существуют исследования, которые подтверждают, что дети, которые много играют в игры и наблюдают агрессивные сюжеты, воспроизводят такую ​​модель поведения. Во-вторых, этот процент растет за счет того, что распространяется информация в интернете. Когда появляется все больше этой открытой информации, кто и кого бил, тем больше вероятности, что определенное количество детей захочет это повторить. Не надо упускать из виду тот фактор, что подобного рода видео, как контент, довольно популярные. Дети снимают буллинг на видео для того, чтобы набирать популярность. У подростков довольно повышенная жестокость. У них еще не сформировано чувство боли и страха. Дети школьного возраста, особенно подростки, очень жестокие. Они по факту испытывают этот мир жестокость.

Стоит ли брать на учет в полиции детей, которые осуществляли буллинг?

Как по мне, здесь должен работать комплекс способов. Во-первых, это профилактическая деятельность. Проявления буллинга происходят еще в детском саду. Нужно еще с младшей школы или детского сада формировать превентивные меры, показывать разность детей и формировать толерантное отношение к другим. Второй момент - это пример родителей.

Как бороться с травлей в соцсетях, чатах и ​​группах?

Во-первых, если это незнакомые люди, то стоит их просто блокировать без сожаления. Если же это люди, которых вы знаете лично, можно не реагировать на эту травлю. Надо учитывать особенности интернета. Когда мы общаемся онлайн, то нам это дается легче. Мы можем говорить гораздо больше и откровеннее, чем это говорим в реальной жизни. Онлайн коммуникация смывает барьеры, ограничения и убирает страхи. Нужно выстраивать собственные границы и говорить, что вот это я блокирую, а это не читаю.

В Киеве в прошлом году начали ставить на учет детей из буллинга. Полиция уверяет, что это не наказание, а только способ решить проблему. Родителям обидчика могут выписать штраф. Эта сумма составляет 850 - 1700 грн. Если инцидент произойдет во второй раз, то штраф увеличат от 1700 - 3400 грн.