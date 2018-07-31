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Почему появляется мужская ревность

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В основе недоверия к женщине - низкая самооценка.

"В нашей культуре бытует много странных представлений о том, как устроены отношения между людьми. Что делать можно, а что нельзя, а также что из чего следует. Например, "бьет - значит, любит", или "стерпится - слюбится", а еще - "ревнует - значит, любит"- все это бред", - пишет психолог Михаил Лабковский.

Ревность впервые появляются в детстве с появлением младшего брата или сестры. Родители стали себя по-другому вести - больше внимания, тепла и любви младшему. Ему также легко прощали поведение, за которое наказывали старшего.

Автор: Econet
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Ревность в детстве появилась после сравнения с другими - с соседскими детьми или одноклассниками. Это разрушало самооценку и уверенность, говорит психолог.

"Вы выросли - с низкой самооценкой и не очень большой любовью к себе. А раз вы сами себя не любите, как тогда вас будет любить кто-то другой? Этому другому от вас просто что-то нужно. И вот эта девушка, которая сейчас рядом, - она тут не просто так. Ей явно что-то нужно - ваши деньги, ваша квартира, ваша прописка. А появится лучший вариант - променяет вас на него, не моргнув глазом. Логично? Логично", - пишет специалист.

Ревность полностью исключает близкие отношения, доверие

Когда появляются подобные мысли - человек начинает сравнивать себя с другими. Это - дорога в никуда.

"Начиная сравнивать себя с другими, вы уже проигрываете. Когда человек себя любит, ему не приходит в голову мысль о том, что он хуже других, и однажды его на кого-то променяют. Хотя иногда думают, что через ревность можно показать любовь к женщине. Мол, приправлять отношения ревностью - в гомеопатических дозах. А то обидится. На самом деле это сигнализирует только об одном - вы в себе не уверены, боитесь, что найдется конкурент, который окажется лучше", - добавляет Лабковский.

Автор: psy-practice.com
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Ревность бывает разной -в пределах нормы или клиническая. Последняя - расстройство. Ведь человек не доверяет никому, всех подозревает, ведет себя агрессивно.

"Все, что ему нужно, - найти подтверждение и разоблачить другого. Например, в измене. Постоянно необходима новая доза информации, чтобы гонять ее по своему мазохистскому мозгу. Ревность в пределах нормы проходят под эгидой "у нас же близкие отношения, я хочу все о тебе знать". Многие мужчины заставляют девушек рассказывать о своем прошлом, в частности - о предыдущих партнерах", - рассказывает психолог.

В основе ревности - низкая самооценка

Именно после таких откровенных разговоров у мужчины появляется бацилла ревности. Он часто возвращается к теме прошлых отношений, начинает ревновать к друзьям, коллегам и незнакомцам. Также может читать переписку в соцсетях.

"Такое поведение отравляет жизнь обоим. Ревность полностью исключает близкие отношения, доверие. Трагедия ревнивца в том, что он не может нормально любить. Разбираться с партнершей совершенно напрасно: расстанетесь с этой - появится другая, и сценарий будет повторяться снова и снова. Разбирайтесь с собой", - советует специалист.

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Поскольку в основе ревности - низкая самооценка - нужно над ней работать. Кроме того, необходимо точно решить, что вы будете делать, если случится "самое страшное".

"Четкие ответы на эти вопросы помогут вам спать спокойно - у психики, наконец, появится конкретика. Когда вы точно знаете, что расстанетесь с женщиной после измены, это освобождает от переживаний. Зная об этом, девушка не будет давать повод для ревности - она же дорожит вашими отношениями. А если не дорожит, нужна ли она вам? ", - резюмирует Лабковский.

"Склонять" мужчину и женщину к браку бесполезно и бессмысленно. Важно сделать все максимально просто, без манипуляций и интриг.

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