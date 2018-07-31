Победы и поражения: чем запомнилась вступительная кампания

Минобразования на 10% уменьшило госзаказ. Фото: АСН

Вступительная кампания-2018 подходит к концу. После сдачи ВНО и получения результатов тестирования абитуриенты почти 3 недели подавали документы в вузы.

Завтра, 1 августа, учебные заведения обнародуют рейтинговые списки лиц, которых зачислили на места государственного заказа. В этом году абитуриенты подали 914,5 тыс. заявлений в вузы. Больше всего - в столичный КНУ им. Шевченко - 40,2 тыс.

Чем запомнится нынешняя вступительная кампания в подборке Gazeta.ua

1. Каждый седьмой нынешний абитуриент не поступит в вуз

Обязательный предмет для поступления в вуз - украинский язык и литературу - не сдали 47 тыс. абитуриентов. Это 14,5%. В прошлом году "порог" не преодолели 8% поступающих - 17 тыс. человек.

"Ухудшение результатов тестирования по этому предмету обусловлено тем, что появилась новая категория среди абитуриентов - выпускники профессионально-технических учебных заведений. У них нередко уровень знаний ниже. Они и дали низкий результат", - комментирует директор УЦОКО Вадим Карандий.

2. Студенты массово жаловались на проблемы во время аудирования по английскому языку

В этом году впервые во время тестирования по иностранным языкам ввели "понимание речи на слух" - аудирование. После ВНО по английскому языку от абитуриентов начали поступать жалобы на неисправность аппаратуры, ненадлежащее техническое оснащение, начитку текстов и диалогов носителями языка. После рассмотрения жалоб и апелляций, которые поступили в УЦОКО, 4 студентам разрешили пересдать аудирования.

3. Расширили перечень специальностей для поступления в магистратуру по результатам ВНО

В этом году Минобразования расширило перечень специальностей для поступления в магистратуру по результатам ВНО. В частности, это религиоведение, история и археология, философия, культурология, экономика, политология, психология, социология, журналистика, гостинично-ресторанное дело, туризм, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, международные экономические отношения. 2 предыдущих года тестирование проводили для поступления на "Право" и "Международное право".

ВНО составляли 36 тыс. абитуриентов. На профессиональный экзамен с "права" зарегистрировались 18 тыс. человек. Из иностранных языков больше всего заявлений поступило на тестирование по английскому языку - 34,2 тыс. Меньше всего - по испанскому - 59.

4. Больше всего заявлений подали на "Филологию" и "Право"

Более 915 тыс. заявлений в вузы подали абитуриенты. Больше всего на "Филологию" - 75 934 заявления и Право - 72 965. В ТОП-5 также "Менеджмент" - 47 695 заявлений, "Среднее образование" - 45 397 и "Компьютерные науки" - 38 374 заявления.

В Минобразования говорят, что сейчас рынок труда больше нуждается в рабочих профессиях, нежели в людях с высшим образованием.

"76 процентов выпускников подали заявления в вузы. На самом деле потребность рынка труда такова: 40 процентов специальностей с высшим образованием и 60 процентов занятий, требующих профессионального или профессионально-технического образования", - говорит советник министра образования Иванна Коберник.

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5. Уменьшили количество мест государственного заказа

Минобразования уменьшило количество мест государственного заказа. Общий объем - 191,1 тыс. В прошлом году - 212,3 тыс. По сравнению с прошлым годом бюджет уменьшили на 10%.

Больше всего мест выделили на "Среднее образование" - 7445, "Медицину" - 4507, и "Компьютерные науки" - 3216. В прошлом году увеличили объемы госзаказа на естественные, технические и аграрные специальности, в частности, "Физика и астрономия", "Математика "," Лесное хозяйство ".

1 августа начинается новый этап вступительной кампании. Все абитуриенты, которые пройдут конкурсный отбор и получат рекомендации к зачислению, увидят в своем электронном кабинете статус "Рекомендовано к зачислению".