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среда, 25 июля 2018 16:48

Сколько стоит обучение в столичных университетах

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Сколько стоит обучение в столичных университетах
Стоимость обучения по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2-4 тыс. грн. Фото: espanarusa

Завтра, 26 июля, заканчивается прием заявлений в вузы от абитуриентов. Подали почти 800 тыс. электронных заявлений.

В этом году за счет государства будет учиться 52% выпускников школ - 191 тыс. человек. В прошлом году 54% лиц поступили на бюджет - 212 тыс. школьников. Поскольку мест государственного заказа всем не хватит, почти половина абитуриентов пойдет учиться на контракт. В этом году в среднем стоимость выросла на 2-4 тыс. грн

"Для студентов, которые уже учатся в университете, контракт не изменился. Для первого курса стоимость установили с учетом уровня инфляции и видов расходов на обучение. Контракт по сравнению с прошлым годом вырос на 11 процентов. Есть формула расчета расходов, где учитывают оплату труда, услуги ЖКХ, содержание материально-технической базы. Другого варианта нет. Мы должны компенсировать расходы на подготовку студента", - рассказывает Gazeta.ua проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров.

Дороже всего учиться в столичных университетах. Самая популярная специальность среди нынешних абитуриентов - право. Год обучения в киевских вузах в среднем стоит 30 тыс. грн. Самое дорогое - в КНУ им. Шевченко - 52,5 тыс. грн. Столько же стоят международные отношения. Журналистика и филология - 45,3 тыс., Менеджмент и компьютерные - 33 тыс. Обучение на естественных специальностях - 29,8 тыс. грн.

Немного дешевле эти специальности в Киево-Могилянской академии. За право и международные отношения просят 46 тыс. грн. Иностранная филология стоит 37 тыс., украинский язык и литература - 28 тыс. Менеджмент обойдется 32 тыс. грн. Естественные науки - от 19,5 тыс. До 22 тыс. грн.

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Стоимость обучения в КПИ им. Сикорского на инженерных факультетах стартует от 17,2 тыс. грн. Компьютерная инженерия - 27,9 тыс., кибербезопасность - 21,3 тыс., авиационная и ракетно-космическая техника - 19,6 тыс. Дешевле всего обойдется обучение на физико-математическом факультете - 13,7 тыс. грн.

В этом году популярностью среди абитуриентов пользуется "среднее образование". На эту специальность выделили больше всего бюджетных мест - почти 7,5 тыс.

Стоимость обучения устанавливают с учетом уровня инфляции

Получить образование учителя в НПУ им. Драгоманова в среднем стоит 17 тыс. грн. Стоимость обучения на физико-математическом, естественно-географическом факультете и факультете информатики - 12,9 тыс.-15,3 тыс. грн. Украинская филология - 16,8 тыс. грн, иностранная - от 21,9 тыс. до 26,1 тыс. грн. Физкультура и психология - 18 тыс.

В КУ им. Гринченко дошкольное и начальное образование стоит 15,3 тыс. грн. Украинская филология - 15,9 тыс. грн. Иностранные языки - 21.6 тыс.

В Лингвистическом университете перевод из германских и восточных языков стоит 32,4 тыс. грн, из славянских - 26,6 тыс. Среднее образование филолога обойдется в 26,6 тыс.

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Диплом специалиста по пищевым технологиям в Национальном университете пищевых технологий будет стоить 17,3 тыс. грн. Гостинично-ресторанное дело и туризм обойдутся в 19,9 тыс. Предпринимательство и торговля - 18,3 тыс. грн. Биотехнологии - 18 тыс.

В Национальной академии внутренних дел обучение по специальностям "право" стоит 22 тыс. грн, "правоохранительная деятельность" - 17 тыс. грн.

Фармация, медицинская психология и педиатрия в Национальном медицинском университете им. Богомольца стоит 25,9 тыс. грн. Диплом стоматолога обойдется в 35 тыс.

Стать актером театра и кино или диктором в университете Карпенко-Карого стоит 35,4 тыс. грн. Режиссер театра и кино - 35 тыс., балета - 18,3 тыс., цирка - 17,3 тыс.

Министерство образования назвало 10 специальностей, на которые в 2018 году выделено наибольшее количество бюджетных мест для абитуриентов.

Автор: Елена КАПНИК
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