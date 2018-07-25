Какова стоимость обучения в областных центрах

На стоимость обучения также влияет престижность учебного заведения. Фото: uk.nure.info

За год стоимость обучения в украинских вузах выросла на несколько тысяч гривен. Ее установили с учетом инфляции и расходов на обучение.

"Высшие учебные заведения вынуждены повышать плату за обучение хотя бы из-за показателя инфляции. Кроме того, есть расходы на электроэнергию, тепло, воду, выплату зарплаты работникам", - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

На стоимость обучения также влияет престижность учебного заведения, квалификация преподавателей, специальность. Контракт в регионах стоит дешевле, чем в столичных.

В столице самый дорогой контракт на "право". Стоимость одного года обучения составляет 50 тыс. грн. В регионах цены почти вдвое меньше. В Харькове в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого - 26,2 тыс. грн. В Одесской юридической академии - 21,7 тыс.

В Черновицком национальном университете им.Федьковича дешевле стоит "среднее образование" - чуть более 13 тыс. грн. Обучение на экономическом факультете - 14,5 тыс., на факультете психологии - 12,5 тыс. "Право" обойдется в 18,4 тыс., а журналистика - 14,5 тыс.

Немного дороже эти специальности в Львовском университете им. Франко. "Среднее образование" - около 14 тыс. грн. Обучение на экономическом факультете стоит от 12 до 14 тыс. Журналистика - 14 тыс. Дороже всего обойдется обучение на юридическом факультете и факультете международных отношений - 25,5 тыс. грн.

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В среднем в регионах диплом специалиста по международным отношениям стоит около 20 тыс. грн. В Острожской академии - 18,5 тыс. грн. В Днепровском национальном университете им. Гончара - 15,5 тыс. В Харьковском национальном университете им. Кразина - 23 тыс. В Сумах такое образование обойдется около 13 тыс. грн, в Хмельницком - 16 тыс.

Самый дешевый диплом журналиста можно получить в "Львовской политехнике" за 10 тыс. грн. Самый дорогое из региональных вузов - в Одесском национальном университете им. Мечникова по 18,2 тыс. грн.

В этом году популярностью среди абитуриентов пользуется "менеджмент". В регионах стоимость года обучения около 15 тыс. грн. Тогда как в столице - почти вдвое больше.

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Обучение на учителей в региональных педагогических вузах будет стоить около 14 тыс. грн. Стоимость обучения на факультетах компьютерных и информационных технологий стоит более 15 тыс., на архитектуре и строительстве и транспорте - около 12 тыс.

Образование в областных медицинских вузах практически не отличается от столичных. В Винницком медицинском университете им. Пирогова диплом педиатра стоит 26 тыс. грн, фармацевта - 27 тыс. Дороже всего обойдется обучение на стоматолога - 38 тыс.

В Одесском медицинском университете цены ниже. Год обучения на стоматологии обойдется в 28,5 тыс. грн, а на фармации - 18,2 тыс.

Поступающие подали в вузы почти 1 млн заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Больше всего - в КНУ им. Шевченко. Самые популярные среди нынешних абитуриентов специальности - право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.