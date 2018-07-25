Какова стоимость обучения в областных центрах

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3600
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1548
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2961
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6813
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 693
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3349
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
25
4
5
10
&quot;Умер бы ради находки&quot;: в янтаре обнаружили уникальную вещь
"Умер бы ради находки": в янтаре обнаружили уникальную вещь
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы
Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Видео
Все видео
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
Ученые создали трехмерное невероятное изображение мозга
Ученые создали трехмерное невероятное изображение мозга
Астронавты приземлились на Луну
Астронавты приземлились на Луну
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4608
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 954
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4689
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2466
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 11:25

Какова стоимость обучения в областных центрах

  Комментировать
Какова стоимость обучения в областных центрах
На стоимость обучения также влияет престижность учебного заведения. Фото: uk.nure.info

За год стоимость обучения в украинских вузах выросла на несколько тысяч гривен. Ее установили с учетом инфляции и расходов на обучение.

"Высшие учебные заведения вынуждены повышать плату за обучение хотя бы из-за показателя инфляции. Кроме того, есть расходы на электроэнергию, тепло, воду, выплату зарплаты работникам", - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

На стоимость обучения также влияет престижность учебного заведения, квалификация преподавателей, специальность. Контракт в регионах стоит дешевле, чем в столичных.

В столице самый дорогой контракт на "право". Стоимость одного года обучения составляет 50 тыс. грн. В регионах цены почти вдвое меньше. В Харькове в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого - 26,2 тыс. грн. В Одесской юридической академии - 21,7 тыс.

В Черновицком национальном университете им.Федьковича дешевле стоит "среднее образование" - чуть более 13 тыс. грн. Обучение на экономическом факультете - 14,5 тыс., на факультете психологии - 12,5 тыс. "Право" обойдется в 18,4 тыс., а журналистика - 14,5 тыс.

Немного дороже эти специальности в Львовском университете им. Франко. "Среднее образование" - около 14 тыс. грн. Обучение на экономическом факультете стоит от 12 до 14 тыс. Журналистика - 14 тыс. Дороже всего обойдется обучение на юридическом факультете и факультете международных отношений - 25,5 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешево и сердито: сколько стоит обучение в регионах

В среднем в регионах диплом специалиста по международным отношениям стоит около 20 тыс. грн. В Острожской академии - 18,5 тыс. грн. В Днепровском национальном университете им. Гончара - 15,5 тыс. В Харьковском национальном университете им. Кразина - 23 тыс. В Сумах такое образование обойдется около 13 тыс. грн, в Хмельницком - 16 тыс.

Самый дешевый диплом журналиста можно получить в "Львовской политехнике" за 10 тыс. грн. Самый дорогое из региональных вузов - в Одесском национальном университете им. Мечникова по 18,2 тыс. грн.

В этом году популярностью среди абитуриентов пользуется "менеджмент". В регионах стоимость года обучения около 15 тыс. грн. Тогда как в столице - почти вдвое больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит обучение в столичных университетах

Обучение на учителей в региональных педагогических вузах будет стоить около 14 тыс. грн. Стоимость обучения на факультетах компьютерных и информационных технологий стоит более 15 тыс., на архитектуре и строительстве и транспорте - около 12 тыс.

Образование в областных медицинских вузах практически не отличается от столичных. В Винницком медицинском университете им. Пирогова диплом педиатра стоит 26 тыс. грн, фармацевта - 27 тыс. Дороже всего обойдется обучение на стоматолога - 38 тыс.

В Одесском медицинском университете цены ниже. Год обучения на стоматологии обойдется в 28,5 тыс. грн, а на фармации - 18,2 тыс.

Поступающие подали в вузы почти 1 млн заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Больше всего - в КНУ им. Шевченко. Самые популярные среди нынешних абитуриентов специальности - право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.

Автор: Елена КАПНИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какова стоимость обучения в областных центрах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 81398
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 40874
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 35630
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 26663
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20174
Наука+Образование
Почему возникает домашнее насилие
Почему возникает домашнее насилие Просмотров: 225
Из космоса показали, как цветет Балтика
Из космоса показали, как цветет Балтика Просмотров: 558
Последствия будут катастрофическими - специалист рассказала о влиянии потепления в Украине
Последствия будут катастрофическими - специалист рассказала о влиянии потепления в Украине
 Просмотров: 2556
Украинские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде
Украинские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде Просмотров: 270
Сколько стоит обучение в столичных университетах
Сколько стоит обучение в столичных университетах
 Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
40
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
19
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
6
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
Голосов: 2514
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua