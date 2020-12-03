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четверг, 03 декабря 2020 11:00

Пес блогер Гермес написал книгу, чтобы помочь изменить приюты в Украине
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В Украине появится первая книга, которую написал настоящий пес. "Практическое руководство по человековедения" — это юмористическое художественное произведение с советами для животных о том, как правильно заботиться о человеке.

Крупнейший в Украине приют для животных "Сириус" вместе с собакой блогером Гермесом, запустили сбор средств на печать первой партии книг через платформу "Большая Идея". Цель книги — изменить отношение людей к ситуациям, которые случаются дома с их любимцами.

Автор: dogcat.com.ua
  "Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес
"Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес

Средства по продажам книги помогут перестройке приюта в пространство временного пребывания, где каждое животное найдет своего человека. Каждые 200 грн. спасут и помогут изменить жизнь одному бездомному животному, которое оказалось в приюте.

Автор: dogcat.com.ua
  "Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес
"Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес

Сейчас приюты в Украине является местом, где животные, которые оказались на улице, доживают свою жизнь. В них некомфортно находиться никому, ни людям, ни, тем более, животным. Чтобы это изменить, нужно построить первый пример пространства временного пребывания для животных. В котором будет предоставляться ветеринарная, психологическая помощь, будет создан учебный центр, будут помогать семьям готовиться к жизни с животным.

Автор: dogcat.com.ua
  "Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес
"Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес

Сейчас в приюте "Сириус" находятся более 3000 животных. Более 750 животных живут в приюте всю жизнь — 10-15 лет. Им нужна масштабная реконструкция, проект которой уже разработан партнеры агентство AIMM. Для реализации построят 51 модуль, ветеринарная клиника, кухня, склады для питания и материалов, парк для прогулок, карантинное и инфекционное отделение. Также проведут озеленение территории. В каждом модуле находится 16 вольеров. Один модуль стоит около 2,5 млн грн. Сейчас уже построили и ввели в эксплуатацию первый модуль, строится второй.

Автор: dogcat.com.ua
  "Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес
"Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес

"После реализации реконструкции, эту модель смогут использовать все приюты Украины. Что в целом изменит подход к адопции животных и культуру отношения к ним. Чтобы собрать средства мы начали образовательную программу. Для этого пес Гермес написал художественную книгу "Практическое руководство по человековедения", где он дает советы другим животным, которые планируют завести своего человека или уже живут в семьях," — рассказывает Александра Мезинова, директор и основательница приюта "Сириус".

Автор: dogcat.com.ua
  "Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес
"Практическое руководство по человековедения" - книга, которую написал пес блогер Гермес

Часть средств по продажам книги передадут на реконструкцию убежища, а другая часть пойдет на реализацию образовательного проекта. Организаторы проекта рассчитали количество книг, продажа которых позволит собрать первые 15 млн грн, это 6 модулей в приюте "Сириус". Книги будут продаваться в странах СНГ и в англоязычных странах: Канада, США.

Пес блогер Гермес — эксперт по человековедению, писатель, блоггер, ведет Instagram hermes13.07, самец, красавец, вес 6 кг, есть пятна, дворянская кровь, но все говорят, похож на джека-рассела. Семейное положение: есть Человек.

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