Первый легендарный фотоаппарат продали почти за 90 долларов

Polaroid способен делать снимки и мгновенно распечатывать их. Фото: Polaroid

10 мая 1949 в Нью-Йорке продали первый фотоаппарат Polaroid. Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

На тот момент компания-производитель фотоаппаратов не была популярной. Ее основной успех пришелся на восьмидесятые годы прошлого века.

Более того, сначала деятельность Polaroid была мало связана с фотографической техникой. Так, в 1939 году компания работала на американское правительство - она ​​изготовляла для него самонаводящиеся снаряды. Во время Второй мировой войны инженеры Polaroid занимались созданием биноклей, перископов, приборов ночного видения и оптических устройств для воздушной разведки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анонсировали первый массовый компьютер с мышкой

И только после войны компания пришла к мнению поработать над фотоаппаратами.

Основатель компании Polaroid Эдвин Лэнд с раннего детства интересовался устройством калейдоскопов и проводил эксперименты со светом. После окончания школы, в которой он отдавал явное предпочтение естественным наукам, будущий изобретатель поступил в Гарвард. Однако так и не заканчивает его - бросает университет ради идеи изобрести поляризационные фильтры, с помощью которых можно было "приглушать" свет. В 1929 году Эдвин Лэнд вернулся в Гарвард уже с патентом на свой уникальное изобретение. Его эксперименты с поляризационными фильтрами поразили руководителя кафедры физики, поэтому Эдвину тут же предоставили лабораторию для исследований по поляризации света.

Вскоре изобретением Эдвина заинтересовались многие исследовательские лаборатории. Изобретатель вовремя решил вместе со своим преподавателем физики Джорджем Уилрайтом основать компанию под названием Land-Wheelwright для продвижения изобретения. Первым клиентом новой небольшой фирмы стала компания Kodak, которая решила использовать поляризаторы как фильтры для своих фотоаппаратов. Американское оптическое общество также выкупило у Land-Wheelwright права на производство солнцезащитных очков. Благодаря этим выгодным сделкам в 1937 году Эдвин Лэнд смог превратить свою небольшую фирму в корпорацию Polaroid.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили новый вид змей и назвали его в честь персонажа книг о Гарри Поттере

Успех компании Polaroid, как производителя фототехники, пришелся на 80-е годы, в то время уже развивались производители цифровой фототехники. Поэтому компания потеряла свои лидирующие позиции на рынке. Положение компании серьезно пошатнулось, и она даже была вынуждена обратиться к процедуре банкротства.

На сегодня Polaroid возрождает любовь клиентов к мгновенной фотографии.

10 мая 1916 года Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности. Она включила в себя комплекс из двух физических теорий: специальной теории относительности (СТО) и общей теории относительности (ОТО), известной также как теория гравитации Эйнштейна.