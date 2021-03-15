Первый эскалатор создали для развлечений фото: wikipedia.org

15 марта 1892 года американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор. Его построили с развлекательной целью.

В 1893-м в Кони-Айленд - знаменитом американском парке развлечений - решили рассмешить посетителей. Всадники оседлали импровизированные перила и поехали вверх по "подвижной лестнице", которую установили под углом 25 градусов.

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Чуть позже, в 1899 году, в Северной Америке появился первый коммерческий эскалатор. Именно он стал первым зафиксированным изобретением, с которого берет начало эра эскалаторов.

Первый эскалатор современного типа выпустили 1921 года. Его ступени разместили на 2 цепях, которые двигались непрерывно. Вместе с ними также двигались поручни эскалаторов.

Самый короткий эскалатор в мире функционирует в торговом центре Kawasaki, который расположен в Японии. Его назвали "Пучикатор". В распоряжении его пассажиров 5 ступенек, которые переносят людей на высоту, равную всего 83 см.