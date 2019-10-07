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понедельник, 07 октября 2019 11:12

Опубликовали 3D-карту Луны

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Опубликовали 3D-карту Луны
Чтобы сделать 3D-карту использовали данные, полученные с межпланетной автоматической станции. Фото: NASA.

Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit.

Чтобы сделать 3D-карту использовали данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника Земли, передает NASA.

На борту LRO установлена ​​камера, которая сохраняет почти всю видимую область Луны.

Данные о топологии Луны были получены с помощью лазерного высотомера.

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Открыта планета-гигант, которая не должна была существовать. Планета расположена в 30 световых лет от Земли. Схожа с Юпитером и вращается вокруг маленькой звезды "красного карлика".

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