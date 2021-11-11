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четверг, 11 ноября 2021 12:26

Обзор iPhone 13: от распаковки к функциональности

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Наконец-то в продаже появился новый iPhone 13 - гаджет, которого все ждали с огромным нетерпением и к которому многие отнеслись с некоторым скептицизмом, когда он все же вышел. Предлагаем разобраться с основными особенностями новинки и понять, насколько она практична для потребителей.

Распаковка нового Айфон - что изменилось?

При приобретении новинки от компании Apple сразу возникает понимание, что упаковка гаджета как-то изменилась. Но что же с ней не так, ведь габариты и внешний вид остались неизменными? Начиная распаковку те, кто ранее приобретал Айфоны, сразу же заметят очевидное преображение упаковки. Производители удалили из коробки верхнюю пленку, оставив единственным доказательством того, что упаковка ранее не открывалась, небольшой хлястик. Чтобы открыть коробку необходимо сорвать его, а уже потом переходить к распаковке. Компания Apple объясняет это изменение заботой об экологии, ведь благодаря отказу от упаковочной пленки производитель сократил количество пластикового мусора на 600 тонн.

Комплектация нового iPhone

Если вы ждете увидеть внутри коробки что-то особенное, то вас очевидно ждет разочарование. Компания совершенно не изменила комплектацию iPhone 13, в сравнении с остальными моделями. В комплект гаджета входит:

● непосредственно сам телефон;
● зарядный кабель Lightning USB-C;
● конверт с сопроводительной документацией и инструкцией по эксплуатации.

Собственно, здесь нет ничего интересного и нового, поэтому предлагаем сразу перейти к детальному разбору устройства.

Цветовое разнообразие: в каких цветах недоступен iPhone 13?

В данной линейке производитель решил уменьшить разнообразие цветов Айфонов, поэтому некоторые варианты окраса убрали из ассортимента. Палитра цветов была серьезно изменена и теперь для потребителей будут недоступны iPhone 13 следующих оттенков:

● чисто белый;
● светло-салатовый;
● фиолетовый;
● желтый;
● сиреневый.

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