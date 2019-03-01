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пятница, 01 марта 2019 20:40

Наиболее глубоководные существа в океане нафаршированы пластиком - ученые

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Наиболее глубоководные существа в океане нафаршированы пластиком - ученые
Ученые пока не знают, как пластик влияет на жизнь организмов Фото: Бугага

Группа ученых из Великобритании обнаружила пластик внутри у существ, живущих в самых глубоководных местах Земли.

Пластик был найден в кишечнике 72% живых существ, которых исследовали ученые, рассказывает Зеркало недели.

Исследователи отправили глубоководные аппараты в шесть наиболее глубоких океанических областей, в том числе, Бездну Челленджера и Марианскую впадину. Каждый из аппаратов оснащен оборудованием для мониторинга и сбора различных небольших морских животных из отряда амфипод для дальнейшего изучения на поверхности.

Всего исследователи отобрали 90 животных, которых они изучили на наличие пластиковых частиц. Оказалось, что пластик в более глубоководных существах находился в большем количестве. Например, у существ с Новогебридского желоба пластик был найден в 50% случаев, а у организмов из Бездны Челленджера - в 100% случаев.

Найденные микрочастицы пластика в основном были полусинтетическими целлюлозными волокнами, которые используются в одежде. Кроме того, исследователи обнаружили, полипропилен, полиэтилен, полиамид и неидентифицированные поливинилы.

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Ученые подчеркивают, что результаты их исследования позволяют предположить, что ни одна морская экосистема не избежала человеческого воздействия. Вместе с тем, ученые пока не знают, как пластик влияет на жизнь организмов. Возможно, он сказывается на их мобильности и делает их более уязвимыми для хищников.

Запрет некоторых видов полиэтиленовых пакетов приведет к удорожанию не только разрешенных видов "пластика", но и товаров, какие в него упаковываются.

За нововведения заплатит каждый из украинцев, рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сайту Сегодня.

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Дата
01
марта

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