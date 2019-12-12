Мозг человека меняет игра на барабанах

Мозг опытных барабанщиков отличается строением и функционированием от мозга других людей.
Соответствующую информацию немецкие ученые из университетской клиники в Бохуме опубликовали в журнале Brain and Behavior.
Ученые анализировалы мозг 20 профессиональных барабанщиков, в среднем играют 17 лет и не мене 10 ч в неделю. Их проверяли с помощью магнитно-резонансной томографии.
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Навыки игры на барабанах обусловилы утолщение волокон между полушариями мозга и развитие моторной коры, которая отвечает за координацию движений. Как результат, барабанщики могут эффективно выполнять несколько действий одновременно.
Развитие болезни мозга - деменции - может быть связан с неумение человека читать или писать.
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