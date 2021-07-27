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вторник, 27 июля 2021 08:45

МОН ввело новые оценки для школьников

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МОН ввело новые оценки для школьников
Учащихся начальных классов будут оценивать по-новому. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Украины изменило оценивания результатов обучения школьников 1-4 классов.

Вместо привычных баллов предложили использовать вербальную оценку (оценочное суждение) и уровневую оценку (оценочное суждение с указанием уровня результата). Их можно выражать устно и письменно.

Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:

начальный (П);

средний (С);

достаточный (Д);

высокий (В).

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"Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах - вербальной оценкой, в 3-4 классах - вербальной или уровневой оценкой по выбору заведения", - говорится в рекомендациях.

С 1 сентября в украинских школах планируют ввести новое меню. Его разработали в этом году согласно обновленным нормами питания. Однако представленные технические карты и блюда вызвали критику со стороны профессиональных поваров. Эксперты заявили о нарушении температурных режимов при хранении и приготовлении пищи, несоблюдении новых требований по содержанию соли, сахара, и свободной интерпретации блюд.

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Дата
27
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