МОН определилось, чем заменить "красные дипломы"

МОН придумали альтернативу "красным дипломам". Фото: pixabay

В Министерстве образования и науки Украины придумали, что будет вместо отмененных "красных дипломов".

Данные о особых достижениях будут записывать в приложении к документу, сообщает пресс служба МОН.

"Информацию о особых достижениях выпускника учреждение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе" Дополнительная информация ". Требования к присуждению награды также определяют ЗВО самостоятельно", - написали в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МОН рассказали, как будут учиться выпускные классы после локдауна

В то же время МОН совместно с Министерством юстиции работает над приказом министерства от №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки". Документ вступит в силу после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины".

Выпускники украинских вузов больше не будут получать дипломы с отличием. Изменения по оформлению дипломов вступили в силу с января 2021 года. Соответствующий приказ подписал 29 декабря 2020 министр образования и науки Сергей Шкарлет.