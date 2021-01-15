"Красных дипломов" больше не будет

Выпускники украинских вузов больше не будут получать дипломы с отличием.

Изменения по оформлению дипломов вступили в силу с января 2021 года. Соответствующий приказ подписал 29 декабря 2020 министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНИАН.

Шкарлет утвердил новые формы дипломов. Отныне студенты смогут получить только диплом младшего бакалавра, бакалавра, магистра, доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Также обновили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

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В дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указан образовательно-квалификационный уровень.

Кроме того, выпускники без гражданства будут получать дипломы с указанием года поступления и полного названия учебного заведения, в который студент поступил в начале обучения в Украине.

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом детей. В декабре процент заражений вырос до 5,9%.