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четверг, 23 сентября 2021 10:12

Microsoft представила складной смартфон с двойным экраном

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Microsoft представила складной смартфон с двойным экраном
Surface Duo 2 получил два обновленных экрана с частотой до 90 Гц. Фото: blogs.windows.com

Компания Microsoft представила новый складной смартфон с двойным экраном Surface Duo 2.

Новинка выйдет в продажу 5 октября, сообщается в блоге компании. Смартфон будет стоить от $1499 — 39 919 грн.

Surface Duo 2 получил два обновленных экрана с частотой до 90 Гц и панель для уведомлений на боковой грани. В развернутом виде диагональ составляет 8,3 дюйма. Смартфон оснастили последним процессором Snapdragon 888 с поддержкой 5G, и тремя камерами — широкоугольной на 12 Мп, сверхширокоугольной на 16 Мп и объективом на 12 Мп. Модель также усовершенствовали новым шарниром, сократив расстояние между дисплеями.

Экраны девайса адаптировали под геймплей. На одном экране отображается игра, а на втором — контроллер.

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Apple выпустит складной iPhone в 2023 году. Вероятно, размер экрана составит от 7,5 до 8 дюймов. Это сильно отличается от предыдущих слухов, которые утверждали, что дисплей будет похож по размеру на iPhone 12 Pro Max.

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