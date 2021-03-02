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вторник, 02 марта 2021 14:49

Сообщили, когда выпустят складной iPhone

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Сообщили, когда выпустят складной iPhone
Сообщили, когда выпустят складной iPhone фото: iteachua.com

Аналитик Мин-Чи Куо предусматривает, что Apple выпустит складной iPhone в 2023 году.

Вероятно, размер экрана составит от 7,5 до 8 дюймов. Это сильно отличается от предыдущих слухов, которые утверждали, что дисплей будет похож по размеру на iPhone 12 Pro Max, информирует Portaltele.

По сравнению с iPad Mini, устройство похожее на Samsung Galaxy Fold - с вертикальной линией и горизонтальным разворотом. Раньше анонсировали, что компания разрабатывает экраны для iPhone с LG и Samsung.

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Запуск складного смартфона зависит от того, сможет ли Apple преодолеть технологические проблемы и оптимизировать производство. Официальный запуск продукта пока не назначен и компания занимается его доработкой.

Появилась новая соцсеть Dispo, которую называют "антиинстаграмом". В ней также делятся снимками, но фотографии автоматически выкладываются только через день после съемки. Перед публикацией пользователи не могут редактировать их или даже просмотреть.

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