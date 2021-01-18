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понедельник, 18 января 2021 10:33

Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla

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Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla
Эра устойчивой энергетики наступит быстрее, если ускорить мировое производство аккумуляторных батарей. Фото: pixabay.com

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что эра устойчивой энергетики наступит быстрее, если ускорить мировое производство аккумуляторных батарей.

Компания Tesla презентовала ролик технологического процесса сборки аккумуляторов для своих электрокаров с подписью: "приходите работать на Giga Texas и Giga Berlin". Это 2 огромных завода по производству литий-ионных батарей для решений Tesla как в автопроме, так и в домашних аккумуляторных системах.

"Производство аккумуляторных элементов - фундаментальный ограничитель скорости, замедляющий будущее устойчивой энергетики. Это очень важная проблема", - отметил Маск в комментарии к видео.

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Концепция устойчивой энергетики похожа на ту, которая используется в зеленой и чистой энергетике. Акцент на воздействие на окружающую среду. Но официальное определение устойчивой энергетики также включает экономические и социальные воздействия.

Нобелевскую премию по химии в 2019 году получили ученые Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингхэм и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.

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