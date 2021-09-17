Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли

Фото: SpaceX/Twitter

Участники первой туристической космической миссии SpaceX Inspiration 4 показали фото со смотровой площадки корабля.

Фотографии опубликовали в Twitter миссии.

"Экипаж Inspiration 4 провел невероятный первый день в космосе! Они совершили более 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета и полностью использовали купол Crew Dragon", - говорится в посте к фотографиям.

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Также в компании SpaceX сообщили, что экипаж состоит из четырех человек. Все хорошо чувствуют себя и счастливы.

На днях SpaceX запустила миссию Inspiration 4 с четырьмя космическими туристами на борту. Они будут находиться в космосе три дня. Миссию возглавил миллиардер Джаред Айзекман. В экипаж вошли: преподаватель колледжа Сиан Проктор из Аризоны, ветеран ВВС США Крис Сембровски из штата Вашингтон и сотрудница детской больнице святого Иуды Хейли Арсено.