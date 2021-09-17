 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
1 Просмотров: 747
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2943
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 963
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2799
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1845
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 684
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 936
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 288
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 873
Фото
Все фото
4
4
9
4
4
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Apple представила iPhone 13, новые iPad и Apple Watch: цены и фото
Apple представила iPhone 13, новые iPad и Apple Watch: цены и фото
Презентация Apple: какими будут iPhone 13 и новые Apple Watch
Презентация Apple: какими будут iPhone 13 и новые Apple Watch
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Видео
Все видео
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Презентація Apple: онлайн трансляція
Презентація Apple: онлайн трансляція
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Украинско-американская компания запустила в космос первую ракету
Украинско-американская компания запустила в космос первую ракету
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 522
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 648
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1197
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 396
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 14:12

Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
4

  Комментировать

Участники первой туристической космической миссии SpaceX "Inspiration4" похвастилися фото
Фото: SpaceX/Twitter
Участники первой туристической космической миссии SpaceX "Inspiration4" похвастилися фото
Участники первой туристической космической миссии SpaceX "Inspiration4" похвастилися фото
Участники первой туристической космической миссии SpaceX "Inspiration4" похвастилися фото

Участники первой туристической космической миссии SpaceX Inspiration 4 показали фото со смотровой площадки корабля.

Фотографии опубликовали в Twitter миссии.

"Экипаж Inspiration 4 провел невероятный первый день в космосе! Они совершили более 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета и полностью использовали купол Crew Dragon", - говорится в посте к фотографиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На потолке и с видом на космос - рассказали о туалете в корабле Crew Dragon для туристов

Также в компании SpaceX сообщили, что экипаж состоит из четырех человек. Все хорошо чувствуют себя и счастливы.

На днях SpaceX запустила миссию Inspiration 4 с четырьмя космическими туристами на борту. Они будут находиться в космосе три дня.

Миссию возглавил миллиардер Джаред Айзекман. В экипаж вошли: преподаватель колледжа Сиан Проктор из Аризоны, ветеран ВВС США Крис Сембровски из штата Вашингтон и сотрудница детской больнице святого Иуды Хейли Арсено.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

5 лет назад Усик впервые стал чемпионом мира

Кремль нарушил соглашение с Польшей

Софи Лорен вышла замуж

Началась эпидемия чумы

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 7815
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 7803
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6669
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5850
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5607
Наука+ИТ
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
4
 Просмотров: 711
Изменения климата серьезнее, чем думали - ООН бьет тревогу
Изменения климата серьезнее, чем думали - ООН бьет тревогу Просмотров: 441
Ректор ОНМедУ Запорожан: Студенты должны иметь возможность учиться бес-прерывно, независимо от эпидемической ситуации
Ректор ОНМедУ Запорожан: Студенты должны иметь возможность учиться бес-прерывно, независимо от эпидемической ситуации Просмотров: 54
Понадобится третья доза: Covid-вакцина теряет эффективность
Понадобится третья доза: Covid-вакцина теряет эффективность Просмотров: 549
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Цена на газ в Европе приблизилась к историческому максимуму
1
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1
Разумков раскритиковал Данилова за латиницу
1
Европарламент призвал страны ЕС не признавать выборов в России
Голосов: 3817
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть