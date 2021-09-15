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среда, 15 сентября 2021 18:40

Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву

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Первую гражданскую миссию в космос Inspiration4 ночью запустит компания Илона Маска SpaceX.

Старт запланировали на 00:02 по нулевому часовому поясу (UTC), сообщили на официальном YouTube-канале SpaceX.

Автор: twitter.com/SpaceX
  16 сентября SpaceX запускает на космическую орбиту первую гражданскую миссию
16 сентября SpaceX запускает на космическую орбиту первую гражданскую миссию

По украинскому времени это будет 3:02 ночи. Первый в мире гражданский космический полет человека на орбиту стартует с космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Ракетой-носителем для корабля Dragon выступит Falcon 9 Block 5. Космический корабль должен будет подняться выше орбиты Международной космической станции и телескопа Hubble. Рассчитывают, что полет продлится примерно три дня, после чего Dragon с командой Inspiration-4 приземлится на один из нескольких возможных мест посадки у побережья Флориды.

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Веб-трансляция запуска миссии Inspiration-4 на канале SpaceX начнется примерно за 4 ч. до старта - в 23:02 по киевскому времени.

Автор: twitter.com/SpaceX
  Экипаж Inspiration-4 (слева направо): бортинженер Кристофер Семброски, пилот Сиан Проктор, командир миссии Джаред Айзекман и пилот Хейли Арсено
Экипаж Inspiration-4 (слева направо): бортинженер Кристофер Семброски, пилот Сиан Проктор, командир миссии Джаред Айзекман и пилот Хейли Арсено

Руководит миссией Джаред Айзекмана, основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments. Ранее сообщалось, что таким образом бизнесмен планирует привлечь внимание к благотворительности и собрать $ 200 млн на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями, которые пожертвует больнице в Мемфисе.

В полет отправится медик 29-летняя Хейли Арсено, ассистентка врача в детской больнице Сент-Джуд, где лечат детей, что борются с раком. Она в детстве сама была пациенткой этой больницы. Хейли - самая молодая американка, которая побывает в космосе.

Пилот миссии - доктор геологии, профессор колледжа в Аризоне Сиан Проктор. В 2009 году Проктор прошла подготовку и едва не стала астронавтом NASA - попала в 47 отобранных из 3,5 тыс. Претендентов.

Четвертый член команды - бортинженер, специалист в области data-инжиниринга Кристофер Семброски, ветеран ВВС.

Компания выбрала для запуска 16 сентября из-за пятичасового окна, однако погодные условия и технические проблемы могут заставить SpaceX перенести запуск ракеты.

В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами.

В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.

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