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Украина готовится к первой миссии на Луну

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Украина готовится к первой миссии на Луну
Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну. Фото: glavcom

В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну.

Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами. Об этом во время пресс-конференции на тему "Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну" рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк.

В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.

Речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые изготовят украинские инженеры и протестуют компания совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственное предприятие "Меридиан" им. Королева, предприятие Экотест и ТитанЕра.

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"Миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобное удалось лишь трем странам - Соединенным Штатам, Китая и России", - подчеркнул основатель компании.

"Об этом проект узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", - добавил Танасюк.

Spacebit - это частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для месячных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit основал в 2014 году украинц Павел Танасюк.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Axiom Space подписали договор об отправке частного путешественника на Международную космическую станцию. Полет миссии под названием Axiom Mission 1 (Axi-1) планируется не ранее января 2022 года. Экипаж Axiom Space будет запущен из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

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