NASA и Axiom Space договорились об отправке первого туриста на МКС

Полет миссии под названием Axiom Mission 1 (Axi-1) планируется не раньше января 2022 года. Фото: Reuters

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Axiom Space подписали договор об отправке частного путешественника на Международную космическую станцию.

"NASA и Axiom Space подписали договор на первую частную миссию астронавта на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Сообщается, что представители компании проведут телеконференцию со СМИ в понедельник, 10 мая, чтобы сообщить более подробную информацию о миссии.

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Полет миссии под названием Axiom Mission 1 (Axi-1) планируется не ранее января 2022 года. Экипаж Axiom Space будет запущен из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

Представители NASA подписали документы о создании "первого в истории реалити-шоу, действие которого будет происходить за пределами Земли". Вероятным местом действия станет Международная космическая станция.