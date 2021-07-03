На потолке и с видом на космос - рассказали о туалете в корабле Crew Dragon для туристов

Crew Dragon оборудовали космическим туалетом в стеклянном куполе. Фото: NASA / SpaceX

Стеклянный купол с туалетом внутри поместили в космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который отправит в космос первый полностью гражданский экипаж.

Миссию Inspiration4 анонсировала SpaceX в феврале 2021 года, пишет Business Insider.

В космос отправятся четверо гражданских, среди которых миллиардер Джаред Айзекман. Он вполне оплатил подготовку полета и будет управлять им. Запустить Inspiration4 должни в конце 2021 года.

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Crew Dragon, на котором полетит миссия, оборудован космическим туалетом в стеклянном куполе, расположенном на потолке. Это первый в истории космический корабль с такими удобствами и видом, по словам Айзекмана.

"Много приватности там нет. Но вообще верх корабля отделяет занавеска, поэтому в принципе отгородиться от других можно ... Короче, когда людям придется воспользоваться туалетом, в них будет просто чертовски красивый вид", - сказал он.

Корабль уже осуществлял три пилотируемые миссии к Международной космической станции. Это первый частный аппарат, который отправил в космос астронавтов. Тогда купола не было - иначе конструкция просто не смогла бы позволить пристыковаться к МКС.

Inspiration4 интересен не только видом из туалета. Миссия продлится три дня. Ее участники будут проводить космические эксперименты.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Axiom Space подписали договор об отправке частного путешественника на Международную космическую станцию. Полет миссии под названием Axiom Mission 1 (Axi-1) планируется не ранее января 2022 года. Экипаж Axiom Space будет запущен из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.