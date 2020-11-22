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воскресенье, 22 ноября 2020 17:24

Коронавирус заставил Google продолжить поддержку Chrome на Windows 7

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Коронавирус заставил Google продолжить поддержку Chrome на Windows 7
Переместив дедлайн на шесть месяцев позже запланированного, Google надеется предоставить корпоративным клиентам достаточно времени, чтобы перенести старую "операционку", не беспокоясь о ее безопасности. Фото: pixabay

К 2022 году компания Google решила продолжить обновление браузера Chrome на Windows 7.

Причиной стало большое количество вызовов во время пандемии коронавируса, сообщает портал Engadget.

До этого продолжение поддержки планировалось только до 15 июля следующего года. Сейчас в Google дедлайн отложили как минимум до 15 января 2022 года.

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Вэтом году компаниям и их ИТ-командам пришлось столкнуться со многими вызовами в организации работы на дому и других изменениях рабочей среды, вызванных пандемией коронавируса. По данным Google, несмотря на то, что Windows 7 уже более десяти лет, многие организации все еще используют ее. Около 22% организаций, использующих операционную систему Windows, еще не перешли на Windows 10 с Windows 7.

Переместив дедлайн на шесть месяцев позже запланированного, Google надеется предоставить корпоративным клиентам достаточно времени, чтобы перенести старую "операционку", не заботясь о ее безопасности.

Компания Google выпустила обновление приложения Google Pay, где теперь можно общаться с друзьями, заказывать еду и получать анализ расходов. Обновления пока доступны только для пользователей из США.

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