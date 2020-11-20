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пятница, 20 ноября 2020 16:58

Сравнение цен, акции и групповые чаты: как обновили Google Pay

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Сравнение цен, акции и групповые чаты: как обновили Google Pay
Во вкладке Explore будет отображаться информация о бонусах, акциях, купонах и других предложениях от компаний. Фото: unsplash

Компания Google выпустила обновление приложения Google Pay, где теперь можно общаться с друзьями, заказывать еду и получать анализ расходов.

Обновления пока доступны только для пользователей из США, передает Liga.

Вкладка Pay, в которой пользователи ранее могли добавить карты и расплачиваться ими, а также переводить деньги по телефону, теперь получила чаты. В личных сообщениях можно увидеть историю переводов, отправлять запросы на перевод от друзей и просто пообщаться.

Google добавил и групповые чаты, например, на случай, если вам нужно разделить счет в кафе. Там будет отображаться и статус оплаты каждого человека в доле. Появились чаты с компаниями: в них можно посмотреть историю покупок, привязать бонусную карту к счету и получить информацию об акциях от продавцов.

Также во вкладке появилась возможность оплатить бензин или заказать еду: с системой сотрудничают более 100 тыс. ресторанов и 30 тыс. АЗС.

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Во вкладке Explore будет отображаться информация о бонусах, акциях, купонах и других предложениях от компаний. Если пользователь позволит алгоритмам Google обрабатывать личную информацию, то предложения станут более персонализированными. Компания отмечает, что не будет делиться данными с продавцами.

Здесь также будет сканер QR и штрих-кода, с помощью которого можно будет отсканировать продукт в магазине и посмотреть его цену в других местах. Пользователи Google Pay также смогут перевести деньги друг другу с помощью личных штрих-кодов без необходимости обмениваться контактными данными.

Во вкладке Insights сервис покажет пользователям отчет о расходах и сбережениях на основе транзакций.

В приложение добавили поиск по транзакциям: например, если ввести слово "еда", появятся все рестораны и магазины, где пользователь потратил деньги. В Google Pay также появятся аналог "историй", в которых будет краткая сводка финансовой информации, например, о больших транзакциях или об общей сумме, которую пользователь перевел друзьям за прошлый месяц.

Обнародовали список из 200 самых популярных слов, цифр, знаков и символов, которые люди используют, чтобы защитить учетные записи. Самый популярный пароль - 123456. Более 2,5 млн человек в мире его используют.

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