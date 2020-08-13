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четверг, 13 августа 2020 13:12

Коронавирус помешал запуска украинско-американской ракеты

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Коронавирус помешал запуска украинско-американской ракеты
Из-за пандемии коронавируса компания вовремя не возможность получить необходимые разрешения на запуск ракеты. Фото: pixabay

До первого запуска украинско-американской ракеты Alpha готовится компания Firefly Aerospace.

Его запланировали на конец октября или начало ноября этого года, сообщает портал Space.

По словам главного операционного директора компании Роба Кулина, компания в течение последних месяцев столкнулась с большим количеством вызовов.

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Из-за пандемии коронавируса вовремя не смогла получить необходимые разрешения на запуск ракеты, а также были определенные перебои с поставками деталей и контрактами.

Поэтому Firefly Aerospace решила перенести запуск ракеты с первого квартала 2020-го на конец октября или начало ноября этого года.

Firefly Aerospace - частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин, штат Техас, США, и городе Днепр. Производство ракеты расположенный в Техасе, но украинские работники компании изготовляют часть оборудования в Центре исследований и разработки в Днепре.

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