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четверг, 28 февраля 2019 17:46

Каким будет первый музей науки в Украине

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Каким будет первый музей науки в Украине
Открыть музей планируют в ближайшие 3-5 лет. Фото: Skyandmethod

Национальный экспоцентр ВДНХ представил проект первого в Украине музея науки.

Музей будет иметь площадь более 10 тысяч кв м, информирует ВДНХ.

Как сообщается, в музее будут инновационные лаборатории, пространство для мероприятий, зона под летние лагеря, кафе и прочее.

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Открыть музей планируют в ближайшие 3-5 лет.

Музей будет располагаться в первом павильоне Экспоцентра Украины. Позади него построят еще один павильон для вмещения всех экспонатов.

Сейчас инициаторы идеи ищут деньги на строительство музея, которое обойдется в 17 млн ​​евро.

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