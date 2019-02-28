Каким будет первый музей науки в Украине

Национальный экспоцентр ВДНХ представил проект первого в Украине музея науки.
Музей будет иметь площадь более 10 тысяч кв м, информирует ВДНХ.
Как сообщается, в музее будут инновационные лаборатории, пространство для мероприятий, зона под летние лагеря, кафе и прочее.
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Открыть музей планируют в ближайшие 3-5 лет.
Музей будет располагаться в первом павильоне Экспоцентра Украины. Позади него построят еще один павильон для вмещения всех экспонатов.
Сейчас инициаторы идеи ищут деньги на строительство музея, которое обойдется в 17 млн евро.
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