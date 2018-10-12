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пятница, 12 октября 2018 19:05

Как заинтересовать детей учебой - советы лучшего учителя страны

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Как заинтересовать детей учебой - советы лучшего учителя страны
В прошлом году стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine. Фото: YouTube

Роль учителя изменилась. Сейчас он должен быть не носителем информации, а тренером, рассказывает Gazeta.ua учитель физики и астрономии Пауль Пшеничка. 48 лет преподает в школе. В прошлом году стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

"Надо найти контакт с детьми. Ученики не любят, чтобы учитель был занудой и только учил. Часто рассказываю сказки и анекдоты, связанные с физикой. Вместе с учениками ходили в походы - "научные экспедиции". Брали барометры, термометры, телескопы. кипятили воду, мерили термометром. В наших горах температура кипения 93 градусов. А мы сначала удивлялись: чего так долго готовится пища?", - говорит специалист.

Учитель убежден, что во время обучения нужно показывать ребенку направление ее развития. Работать на уроке в дружеской атмосфере. Не повышать голос на школьников. Тогда класс будет кричать - еще больше.

"На уроке придерживаюсь системы Платона: беседуем и разговариваем. Работаю по двум принципам. Первый - преподаю одновременно трем категориям учащихся на уроке: слабые, средние и сильные. Второй: не ставлю вопрос, а стимулирую учащихся спрашивать меня. Показываю различные опыты, а потом мы обсуждаем с шутками, интересными историями об ученых и учеников", - рассказывает Пауль Пшеничка.

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Часто учитель во время занятия устраивает соревнования, показывает фильмы или видео. Ученики на уроках работают в группах.

"Если команда состоит только из ребят, это не совсем хорошо. им не перед кем похвастаться. Если есть девушки, работа идет лучше ", - говорит.

Он также учит, как правильно искать информацию в интернете

"Интернет - как свалку. Там можно найти золото, но кто-то должен показать, как это делать. Учу детей, как быстро найти надежную информацию. К примеру, в "Википедии" надо научиться ею управлять. Сначала надо читать русскую и украинскую версии. Потом - английский. Там наиболее совершенные статьи ", - объясняет Пшеничка.

В Верховной Раде впервые выступил учитель. Победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2017 Пауль Пшеничка отметил важность образования для безопасности страны.

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