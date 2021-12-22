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среда, 22 декабря 2021 15:02

Как выбрать телевизор в спальню: диагональ и другие характеристики

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Компания Xiaomi еще раз доказала, что медийная техника для дома может быть флагманского уровня и недорогой. Китайская корпорация анонсировала новую линейку умных телевизоров Redmi Smart TV X 2022. Представлены панели с диагоналями 55 и 65 дюймов. Экраны оборудованы матрицами 4К ULTRA HD и отличаются частотой 120 Гц, а также поддержкой технологий MEMC, Dolby Vision, и Dolby Atmos. О производительности устройства говорят 4-ядерный процессор, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-накопителя. Качество экрана зависит не от размера, а от технических характеристик. Можно смело выбирать телевизор 32 дюйма. Разберемся, на какие параметры нужно смотреть при покупке такой техники.

 

Телевизоры с диагоналями 29–32 дюймов: характеристики и назначение

Величина экрана зависит от предполагаемого расстояния до зрителя и размера комнаты. Видео на большом дисплее комфортно смотреть в гостиной, а для небольших спален оптимальный вариант – телевизоры с диагоналями 29–32 дюйма. Размер экрана должен быть в три раза меньше расстояния от TV до места просмотра.

Четкость и яркость картинки зависит от другого параметра – разрешения. Оно показывает количество пикселей по высоте и ширине экрана. Чем больше их плотность, тем детализированнее изображение. В зависимости от этой характеристики современные модели разделяют на такие типы:

  1. HD: 1366x768 пикселей. Подходит для небольших панелей и просмотра телевизионных каналов.
  2. FULL HD: 1920x1080. Обеспечивает качественное изображение видео разных форматов и компьютерных игр.
  3. ULTRA HD или 4К: 3840x2160. Определяет детализацию, четкость, а также глубокие и насыщенные цвета изображения.
 

Функции телевизоров для спальни

Современные технологии, которые применяют в моделях последних поколений, обеспечивают дополнительные возможности для пользователей. Устройства стали универсальными. Они выполняют функции компьютера, ТВ-тюнера и мультимедийного центра. Выделяют такие характеристики инновационной техники:

  1. Технология Smart TV. Благодаря интегрированному web-браузеру можно легко установить различные приложения, общаться в социальных сетях и пользоваться другими возможностями интернета.
  2. Искусственный интеллект. Умные телевизоры запускают необходимые сервисы без ввода логина и пароля благодаря функции распознавания по лицу. Управлять устройством можно без пультов жестами или голосовыми командами. Искусственный интеллект позволяет настраивать звук под определенные потребности, а не пользоваться стандартными настройками.
  3. Технология Picture-In-Picture. Открывает окна для одновременного просмотра на экране нескольких телепрограмм и роликов со смартфона. Удобно в паузах на рекламу наслаждаться видео с YouTube без дополнительных переключений.
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Дата
22
декабря

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