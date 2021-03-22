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понедельник, 22 марта 2021 13:49

Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов

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Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов фото: suspilne.media

Основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году стартует 21 мая и продлится до 15 июня.

Как успешно сдать тесты Gazeta.ua рассказал самый успешный прошлогодний участник ВНО Александр Люклян. Он набрал 795 баллов из 800 возможных. Сдавал тесты по математике, украинскому языку и литературе, физике, английскому языку.

"Самое главное в подготовке к ВНО - систематичность. Ежегодно на ВНО попадаются очень похожие задачи. Если пройти несколько тестов прошлых лет, вы обязательно заметите, какие типы задач подают ежегодно. 90% из них, можно угадать заранее. Например, ежегодно на ВНО по украинскому языку выносят ударения, лексические ошибки, типы односоставных предложений, виды придаточных предложений, числительные, фразеологизмы, упрощение согласных, прямую речь и большую букву", - сказал Александр Люклян.

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Он убежден, что активно готовиться к ВНО нужно ежедневно.

"Каждый день я отдыхал вечером, но делать целые выходные мне не нравилось. Поэтому популярное мнение о важности дней отдыха кажется несколько преувеличенным", - рассказал он.

Для подготовки к ВНО хватит трех месяцев.

"Все полностью зависит от уровня подготовки учащихся в данный момент. Скажем, если надо подготовить 1 или 2 предмета - 3 месяцев хватит. Если учить с нуля, то вряд ли", - добавил Люклян.

В этом году самыми популярными предметами ВНО стали украинский язык и литература, математика, история Украины и география. С 318 946 человек на тесты по истории Украины записались 247 109 учеников. Математику будут сдавать 242 834 человека. Язык и литературу - 208 044 участников.

Автор: Алёна Лищук
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